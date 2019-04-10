Çınar'ın gala gösterimi yapıldı

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Hollywood, Londra, Kiev, Kazakistan, Antalya ve Malatya'da gerçekleşen festivallerden ödülle dönen filmin gösterimi, Kanyon AVM'de gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Karadeniz, filmi Kars'ta, 45 kişilik ekiple eksi 45 derecede, 45 günde çektiklerini belirterek, "Çekimlerde zorlu anlar yaşadık. Çok meşakkatli olan bu işin üstesinden ekipçe geldik." ifadelerini kullandı.

Hikayesinin baş kahramanın annesi olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Ben herkesin huzurunda anneme teşekkür ediyorum. İlkokul 5. sınıfa kadar beni okula sırtında taşıdı. O olmasaydı bu hikaye olmazdı. Annemin adı Çınar. Filmimiz de adını annemden alıyor. Benim bu filmde tek amacım, bir tane dahi olsa engelli aileyi yüreklendirebilmek. Bunu başarabilirsem ne mutlu bana." değerlendirmesinde bulundu.

Asiye Kefeli'nin ortak yapımcılığında Sarıkamış'ta çekilen film, engelli çocuğu olan bir ailenin yaşam mücadelesini anlatıyor.

Film, 12 Nisan'da vizyona girecek.

AA



