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Cinayet kan dondurmuştu! Polis harekete geçti: Programın ardından...

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HABER  | 13.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

Antalya'da ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü halde bulunan emlak zengini Asım Bayram cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başlarken Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K., İstanbul'da katıldığı televizyon programından sonra gözaltına alındı.

Asım Bayram'ın, gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö.'nün Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 291 Sokak Orkide Apartmanı'nın giriş katındaki dairesinde öldürüldüğü, cesedin de burada parçalara ayrıldığı belirlendi.

M.Ö.'nün, Asım Bayram ile geldikleri sırada evde olan oğlunu, bir bahaneyle dışarı gönderdiği tespit edildi.

OTOMOMOBİLİNİ DE PARÇALAMIŞLAR

Polis, Asım Bayram'ın olay günü kullandığı 07 GN 817 plakalı otomobilini bulmak için de çalışma yürütüyor. 25 Şubat günü Döşemealtı ilçesi Ekşili Göleti'nde aranan otomobilin, gözaltındaki şüphelilerden Ç.K. tarafından parçalara ayrılarak, satıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis, sorgusu süren Ç.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda otomobili arıyor.

BAYRAM'IN DİNİ NİKAHLI EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü halde bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K., İstanbul'da katıldığı televizyon programından sonra gözaltına alındı. Bayram'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ferluga K., sorgusu için Antalya'ya getirilecek.

KEŞİF YAPTIRILDI

Polis, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö ve G.Y.'ye, Asım Bayram'ın cesedinin bulunduğu yerde keşif yaptırdı. Sorguları süren şüpheliler M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K.'nin Asım Bayram'ı öldürdükten sonra üzerindeki anahtarları aldıkları, Bayram'ın Konyaaltı ilçesindeki evine gidip, para ve değerli eşya aradıkları tespit edildi. Polis ekipleri, Asım Bayram'ın olay günü ev almak için yanında götürdüğü 600 bin lirayı bulmak için de çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ceset Asım Bayram cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Asım Amcanın Para için öldürülmesinden herkes Ders alsın... Para için, Avanta için, Çıkar için, Rant için, Konfor için, Koltuk için Dinden, İmandan çıkanları, Ettikleri Namus, Şeref Yeminini bozanları görüyoruz..! Maalesef, Para İçin Satılamayacak Hiç bir değer kalmamış...
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