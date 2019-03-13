Cinayet kan dondurmuştu! Polis harekete geçti: Programın ardından...

Polis, Asım Bayram'ın olay günü kullandığı 07 GN 817 plakalı otomobilini bulmak için de çalışma yürütüyor. 25 Şubat günü Döşemealtı ilçesi Ekşili Göleti'nde aranan otomobilin, gözaltındaki şüphelilerden Ç.K. tarafından parçalara ayrılarak, satıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis, sorgusu süren Ç.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda otomobili arıyor.

M.Ö.'nün, Asım Bayram ile geldikleri sırada evde olan oğlunu, bir bahaneyle dışarı gönderdiği tespit edildi.

KEŞİF YAPTIRILDI

Polis, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö ve G.Y.'ye, Asım Bayram'ın cesedinin bulunduğu yerde keşif yaptırdı. Sorguları süren şüpheliler M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K.'nin Asım Bayram'ı öldürdükten sonra üzerindeki anahtarları aldıkları, Bayram'ın Konyaaltı ilçesindeki evine gidip, para ve değerli eşya aradıkları tespit edildi. Polis ekipleri, Asım Bayram'ın olay günü ev almak için yanında götürdüğü 600 bin lirayı bulmak için de çalışma başlattı. (DHA)

