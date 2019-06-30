Mynet Trend

Cinayet sonrası Feridun Düzağaç'tan şoke eden iddialar

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Çanakkale'de eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülen Ramazan Öksüz olayına ilişkin açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç, kanların yıkandığını ve yerel gazetecinin tehdit edildiğini iddia etti.

Cinayet sonrası Feridun Düzağaç'tan şoke eden iddialar

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanı çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31) yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

FERİDUN DÜZAĞAÇ'IN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Feridun Düzağaç iddialarıyla dikkat çekti:

korkunc-cinayet-sonra-feridun-duzagac-tan-2-12195912_2226_m

"Yıllar içinde 'bu eskiden güzel' adada biriktirdiğimiz tüm anıları bir anda anlamsız kılan vahşi bir cinayete kurban verdiğimiz dadamız Ramazan, daha seni toprağına veremeden arkandan konuşan yerel vicdansızlığın... Gecenin son gemisiyle adaya geçip seni aramızdan çalan canilerin... Bu vahşet yaşanırken seyredip katline seyirci kalan soysuzların... Olay yeri incelemesi yapılmadan kanını yıkayan kansızların ve bunlara cesaret verenlerin... Yerel gazeteciyi "haberini yaparsan bedelini ödersin" ile tehdit eden adam kayırmacılığın.... Bir daha o barın açılmasına izin verecek izansızlığın kökü kuruyana kadar hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin olsun koca oğlan..."

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!
Yavru köpeği faraşa koyup dereye fırlattı!Yavru köpeği faraşa koyup dereye fırlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
feridun düzağaç

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Kazakistan'da dehşete düşüren olay!

Kazakistan'da dehşete düşüren olay!

Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor

Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Küçük kıza taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

Belediye işçisi yavru köpeği faraşa koyup dereye fırlattı! Kan donduran görüntü!

Yavru köpeği faraşa koyup dereye fırlattı!

Beşiktaş'taki kazayla ilgili yeni gelişme! Öldü denilen kızın yaşadığı yaşadığı sanılan kızın öldüğü ortaya çıktı

Kazanın ardından akıllara durgunluk veren karışıklık

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çocuk parkında büyük panik!

Çocuk parkında büyük panik!

Gören fotoğraf çektiriyor! Bir gözü yeşil diğeri kahverengi

Onu gören herkes fotoğraf çektiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.