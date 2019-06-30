Cinayet sonrası Feridun Düzağaç'tan şoke eden iddialar

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanı çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31) yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

FERİDUN DÜZAĞAÇ'IN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Feridun Düzağaç iddialarıyla dikkat çekti:

"Yıllar içinde 'bu eskiden güzel' adada biriktirdiğimiz tüm anıları bir anda anlamsız kılan vahşi bir cinayete kurban verdiğimiz dadamız Ramazan, daha seni toprağına veremeden arkandan konuşan yerel vicdansızlığın... Gecenin son gemisiyle adaya geçip seni aramızdan çalan canilerin... Bu vahşet yaşanırken seyredip katline seyirci kalan soysuzların... Olay yeri incelemesi yapılmadan kanını yıkayan kansızların ve bunlara cesaret verenlerin... Yerel gazeteciyi "haberini yaparsan bedelini ödersin" ile tehdit eden adam kayırmacılığın.... Bir daha o barın açılmasına izin verecek izansızlığın kökü kuruyana kadar hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin olsun koca oğlan..."

