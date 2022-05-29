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Cinayetten hüküm giymişti! Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı

29.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'deki bir hapishanede bir mahkûmun kaldığı hücrede, genç bir mahkûmla yasadışı olarak hazırladıkları ev birasıyla sarhoş olduğu ve HMP Bronzefield kadın hapishanesindeki hücrelerinde rızaya dayalı seks yaparken yakalandığı iddia edildi.

Cinayetten hüküm giymişti! Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı

Bir kadın hapishanesinde hüküm giyen trans bie mahkumun, başka bir mahkumla sarhoş halde seks yaparken yakalandığı bildirildi. Dolandırıcılıktan hüküm giyen şahsın, hala erkek cinsel organlarına sahip olmasına rağmen cinsel kimliği sebebiyle kadın hapishanesinde ceza çekmesine izin verilmişti. 43 yaşındaki katilin, hücrede çok daha genç bir mahkûmla yasadışı ev yapımı bira içerek sarhoş olduğu ve daha sonra cinsel ilişkiye girdikleri bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel olarak işletilen Surrey hapishanesinin paniğe kapılan yöneticileri, mahkum arkadaşlarının rıza doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiğini bildirmelerinin ardından bir soruşturma başlattı. Polis çağrılmadı. Olayın ardından trans mahkûm, kendi transseksüel kanadına sahip olan 16 mil uzaklıktaki HMP Downview hapishanesine transfer edildi.

VALİLİĞE KADAR ULAŞTI

Hapishaneden bir kaynak, hapishane yöneticileri susturmaya çalışsa da hikayenin yayılmaya devam ettiğini, olaya dair soruşturma yürütüldüğünü ve bunun valiliğe kadar gittiğini anlattı.

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''İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAK''

HAPİS

Böyle şeyleri olmaması gerektiğini, mahkûmun hala işleyen bir erkek cinsel organına sahip olmasına rağmen, diğer kadınlarla kaynaşarak hareket etme özgürlüğüne sahip olduğunu ve bunun hapishanedeki birçok kadını savunmasız hale getirdiğini ekledi. Bunun kadın ceza evlerinde görülen ilk olay olmadığını ve son da olmayacağını belirtti.

''GEREKLİ ADIMLARI ATTIK''

Bronzefield'ı yöneten Sodexo, burayı çeşitli bir kadın nüfusu barındıran “ileri görüşlü bir kadın hapishanesi” olarak tanımladı. Hapishane 2004'te açılmış ve 572 kadına ev sahipliği yapmıştı. Sodexo, “Kişiler hakkında yorum yapmıyoruz ancak uygunsuz davranış ihbarı aldığımızı ve gerekli adımları hemen attığımızı teyit edebiliriz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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