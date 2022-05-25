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Trans kadın 'çirkin bir kadın' olacağını söyleyen babasıyla tekrar bir araya geldi

25.05.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transseksüel bir dansçı olan Cassandra Cass, hayatına kadın olarak devam etmek istediğini söylediğinde ona "çirkin bir kadın" olacağını söyleyen babasıyla 20 yıldan uzun zaman sonra yeniden bir araya geldi. İkili şimdi, geçmişteki kırgınlıklarını onarıp yeniden bir aile olabilmeyi denediklerini söyledi.

Trans kadın 'çirkin bir kadın' olacağını söyleyen babasıyla tekrar bir araya geldi

41 yaşındaki transseksüel dansçı Cassandra Cass'in doğumda atanan cinsiyeti bir erkekti. Ancak Cass büyüme sürecindeyken erken yaşlarda kendisindeki farklılıkları keşfetti. 16 yaşında ameliyat girip cinsiyet değiştiren Cass, uzunca bir süre ciddi psikolojik sıkıntılar çekti ve intihara meyilliydi. Bunun en büyük sebebi ise babasının onun bu kararını onaylamaması, hatta ona ''Çirkin bir kadın olacaksın!'' demesiydi.

YANINDA OLMADI

Cass, Des Moines, Iowa'da şimdi 75 yaşında olan bekar babası Jim tarafından büyütüldü ve ikili yakın bir ilişki paylaştı. Ancak Jim, Cassandra cinsiyet değiştirmeye karar verdiğinde onun yanında olmamıştı. Babasının reddi sebebiyle uzunca süre acı çeken genç, hayatını sonlandırmayı bile düşündü.

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BAŞARILI BİR KARİYER EDİNDİ

Ancak sonra, babasını geride bırakarak batıya yöneldi ve sonunda Los Angeles'a yerleşti. Cass o zamandan beri dizilerde rol alan bir dansçı ve TV yıldızı olarak kazançlı bir kariyer inşa etti. Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni 46.000'den fazla takipçisi var.

ZORLUK AİLEDE BAŞLADI

CASSBAB

Trans kadın olmanın en büyük zorluğunun ailede başladığını söyleyen Cass, babasına o zamanı hatırlattığında Jim, Cass'in bu isteğinden memnun olmadığını hatırladı ama söylediklerini tam olarak hatırlamadığını iddia etti.

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BABASINDAN ÇÖPÇATANLIK TALEP ETTİ

BABAB

Ancak, Cass'in babasıyla olan durumu son yıllarda ona yük olmaya başladı ve ikili şimdi ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Şimdi Iowa'ya taşınmayı düşünen Cass babasına "Bana beraber yaşayacağım iyi bir çiftçi bulabilirsin belki!" diyerek takılıyor.


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