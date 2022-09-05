Cindy Crawford'un 21 yaşındaki kızını gören gözlerine inanamadı! 'Hangisi Cindy?!

ABD'li model Kaia Gerber, 21. yaş gününü, 56 yaşındaki süper model annesi Cindy Crawford ile Burning Man'deki şenliklerin tadını çıkararak geçirdi.

Kaia, Instagram Story’de paylaştığı bir gönderide, doğum gününü annesiyle “çok özel bir yerde” geçirdiğini dile getirdi.

Cindy de aynı kareyi ve Kaia ile onun henüz yürümeye başlayan bir çocukken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Ünlü süper model, kızının şimdi 21 yaşında olmasına hayret ederken, başarılarından gurur duyduğunu da ifade etti. Her yıl dünyanın farklı noktalarından on binlerce kişinin katılımı ile Nevada’nın Black Rock Çölü’nde gerçekleşen Burning Man Festivali ağustosun son haftası başlıyor.



