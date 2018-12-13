Çine'de yaşaması için 485 kişi aranıyor

Çine'nin 2016 yılında 49 bin 888 olan nüfusu, 2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 373 kişi azalarak, 49 bin 515'e düştü. Son 10 yılda her sene ortalama 430 kişi ilçeden göç etti, nüfus 50 binin altına düştü. Eğer 2019 yılına kadar Çine'nin nüfusu 50 binin üzerine çıkmazsa, birçok kazanımı elinden gidecek. Bunun önüne geçmek için CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Aydın Çineliler Derneği Başkanı Altuğ Karaköse ile kampanya başlattı. Nüfusun azalmasının Çine'yi birçok imkandan mahrum bırakacağını belirten Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, "2014 seçimlerine 50 binin üzerinde bir nüfusla katılmıştık. 25 belediye meclis üyemiz var. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 5 Büyükşehir meclis üyesi ile temsil ediliyoruz. 4 belediye başkan yardımcımız mevcut. İller Bankası'ndan nüfusumuza göre gelen bir payımız var. Ancak her yıl göç veriyoruz. Sürekli nüfusta azalma ve eksilme oluyor. Büyükşehir Yasası ise mahalleye dönüştürülen 65 köyümüz var. Özellikle buralardan çok göç veriyoruz" dedi.

‘İŞLE İLGİLİ BİR SIKINTI YOK’ Stratejik olarak çok önemli bir yerde olduklarını ifade eden Dinçer, konuşmasını sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuşadası, Didim ve Bodrum gibi tarihi bölgelerin tam merkezindeyiz. Genç nüfus bu bölgelere gittiği için nüfusumuz azalıyor. İlçemizde işle ilgili bir sıkıntı yok. Ama özellikle sosyal ve kültürel açıdan eksik olmamızdan dolayı gençler daha sosyal olan sahil bölgelerine gidiyor. 31 Aralık 2017 itibari ile nüfusumuz 49 bin 515. Bu yıl da yaklaşık 250 kişi göç verdiğimizi düşünerek, nüfusumuzu arttırmak için çalışmalıyız. 2019 yerel seçimlerine nüfusumuzu 50 binin üzerine çıkartarak girmek istiyoruz". ‘BURADA OY KULLANIP, KULLANMAMALARI ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL' Bunun için bir kampanya başlattıklarını belirten Başkan Dinçer, "Aydın Çineliler Derneği ile birlikte görüşmeler yaptık. Ülkemizin neresine gidersek mutlaka bir Çineli ile karşılaşıyoruz. Bu saatten sonra buradan yolu geçen, havasını koklayan suyunu içen Çineliler'den ricamız, 31 Aralık'tan önce ikametgahlarını buradaki evlerine aldırmaları. Burada oy kullanıp, kullanmamaları bizim için çok önemli değil. Önemli olan 31 Aralık öncesinde ikametgahlarını burada göstermeleri" diye konuştu.