Çinko simgesi nedir? Çinko elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Çinko, yerkabuğunda en çok bulunan elementler arasında yer alır. Kırılganlığı yüksek metal grubunun bir üyesidir. Erime oranı ise düşüktür. Kimyasal endüstri ürünlerinin üretilmesinde sıklıkla kullanılır. Çinko ismini ise Latince kökenli “Zinkom” kelimesinden almıştır. Doğada katı hâlde çinko bulmak mümkündür. Çinko elementinin kayıtlara geçtiği tarih ise 1746 yılıdır. Ayrıca M.Ö Romalılar ve Yunanlılar tarafından da bilindiği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra çinko elementi, mavimsi açık gri renge sahiptir.

Çinko simgesi nedir?

Çinko elementinin simgesi “Zn” olarak gösterilir. Element simgesi uluslararası alanda geçerlidir. Kırılgan metal özellik gösteren çinko, pirometalurjik metal üretimi alanlarında sıklıkla kullanılır. Bileşiklerde ise çinko elementi, iyonik bağ oluşturur. Sanayi ve endüstriyel alanda, diğer metallerle birlikte kullanıma uygun özelliktedir. Çinko elementi özellikleri şu şekilde sıralanır:

Yoğunluk değeri, 7.134 gram/santimetreküptür.

Erime sıcaklığı 419.527° ve kaynama noktası değeri ise 907°’dir.

Elektron ilgisi kararsız özelliğe sahiptir.

Elektronegatifliği 1.65’tir.

Atom numarası 30’dur.

Elektron dizilimi, 3d104s2 olarak sıralanır.

Isıtıldığı taktirde dövülerek işlenebilir özellik gösterir.

Doğada, volkanik kayalarda bol miktarda bulunur.

Hava ile temas etmesi sonucu yapısında değişiklik gözlenmez.

Oda sıcaklığındaki hâli ise katıdır.

Çinko elementinin demir paslanmasını önleme özelliği, döküm sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmıştır. Çinko bileşenleri ise farklı kimyasal ve fiziksel özellikleri ile sanayi sektöründe geniş kullanım alanına sahiptir.

Çinko elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Çinko sembolü Zn’dir. X-ışınlı ekranlarda ve floresan lamba üretiminde kullanılan çinko elementi, dünya üzerinde ortak sembolle gösterilir. Çinko elementi periyodik cetvelde, 4. periyodun 12. sırasında yer alır. Metalik özelliğe sahip çinko elementi, insan vücudunda yaklaşık 2.5 gram olarak bulunur. Canlılık faaliyetlerinin sürmesi için gerekli enzimler, çinko elementine ihtiyaç duyar. Besinler aracılığıyla alınan çinkonun fazla tüketimi ise çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.