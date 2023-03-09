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Potasyum simgesi nedir? Potasyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

08.03.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Potasyum, yeryüzünde en çok bulunan elementler arasında yer alır. Hafif yapısıyla dikkat çeker. Canlıların yaşamını sürdürmesi için de potasyum elementi gerekir. Yumuşak yapısı ve beyaz renk tonuyla öne çıkan potasyum elementi tarihte sabun üretiminde sıkça kullanılmıştır. Dünyanın her yerinde ortak sembolle gösterilen potasyum elementi, bıçakla kesmeye uygun yumuşak yapısıyla dikkat çeker. Potasyum simgesi nedir?

Potasyum simgesi nedir? Potasyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Yumuşak metaller arasında bulunan potasyum elementi, adını İngilizce kökenli “Pot-ash” kelimesinden almıştır. Elementin sembolü periyodik tabloda yer alan diğer elementler gibi uluslararası geçerliliğe sahiptir. 1807 yılında ise kimyacı Sir Humphry Davy tarafından, potas tuzundan ayrıştırılarak elde edilmiştir. Potas kelimesinin anlamı ise “Ağaç küllerinden elde edilen alkali” olarak bilinmektedir. Ayrıca doğal yollarla oluşan elementin, potasyum-40 izotopu radyoaktif özelliğe sahiptir.

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Potasyum simgesi nedir?

Potasyum elementinin simgesi “K” olarak gösterilir. Uluslararası geçerliliğe sahip simge, Latincedeki “Kalium” kelimesinden türetilmiştir. Yeryüzünde yoğun şekilde bulunan potasyum; insanların, hayvanların veya bitkilerin yaşamlarını sürdürmeleri için gereklidir. Deniz suyunda veya farklı minerallere bağlı şekilde potasyum bulmak mümkündür. Bunun yanı sıra potasyum, alkali metal özelliğine sahiptir. Potasyum elementi özellikleri şu şekilde sıralanır:

  • Doku olarak sabuna benzerlik gösterir.
  • Yoğunluk değeri, 0.89 gram/santimetreküptür.
  • Kaynama noktası 759° ve erime noktası sıcaklığı 63.5°’dir.
  • Oda sıcaklığında katı hâlde bulunur.
  • Atom numarası 19’dur.
  • Periyodik tabloda S grubu elementler arasında yer alır.
  • Suya karşı yüksek aktifliğe sahiptir.
  • Elektronegatiflik değeri, 0.82’dir.
  • Potasyum bileşenleri, sanayi veya endüstriyel sektörlerde kullanılır.
  • Gübre üretiminde sıkça tercih edilir.
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Potasyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Potasyum elementi periyodik tabloda, 4. periyodun 1. grubunda yer alır. Metal özellik gösteren potasyum, lityumdan sonra gelen en yoğun element olmasıyla ön plana çıkar. Potasyum tüketimi ise hücre içlerindeki elektrolit ve sıvı dengesini sağladığından, canlılar yaşamsal faaliyetleri için önemlidir. Kimyasal özellikleri bakımından da sodyuma benzerlik gösterir.

Potasyum sembolü K’dır. Elektropozitifliği yüksek potasyum elementi, çok sayıda bileşik oluşturan yapıya sahiptir. Enerji seviyesi başına elektron dizilimi ise “2-8-8-1” şeklinde sıralanmıştır. Bunun yanı sıra potasyumun kristal yapısı, hacim merkezli kübik görünüme sahiptir.

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