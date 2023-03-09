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Civanın simgesi nedir? Civa elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

07.03.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Civa, doğada nadir bulunan element olma özelliğiyle dikkat çeker. Endüstriyel alanlarda katı veya sıvı formda kullanılan civa elementi, güçlü çözücü özelliği taşır. Civa elementi, “Zincifre” adı verilen madenler işlenerek elde edilir. Koyu kırmızı renge sahip zincifre madenlerinden indirgenme yöntemini kullanarak civa elde etmek mümkündür. Civa elementinin oda sıcaklığındaki hâli ise sıvıdır. Peki, civanın simgesi nedir?

Civanın simgesi nedir? Civa elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Civa, kimyasal elementler arasında yer alır. Hava, su veya toprak içinde farklı şekillerde bulunabilir. M.Ö 1500’lü yıllarda keşfedilen civa, oda sıcaklığında sıvı olma özelliği taşıyan tek elementtir. Oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunan element ismini ise Latincedeki “Hydrargyrum” kelimesinden almıştır. Hydrargyrum kelimesi, sıvı gümüş anlamına gelir. Bunun yanı sıra civa elementinin Eski Mısır zamanında kullanıldığı bilinmektedir. Parlak gümüşi renge sahiptir.

Civanın simgesi nedir?

Civanın simgesi Hg’dir. Elementin simgesi Latince kökenli karşılığı Hydrargyrum kelimesi kullanılarak oluşturulmuştur. Isı iletkenliği düşük performansa sahip olan civa elementi, elektriği iyi şekilde iletir. İnsan vücudunda da az da olsa civa elementi bulunur. İnsanlar, balık ve kabuklu deniz ürünü tüketimi ile civa elementinin vücuda geçmesine neden olur. Ayrıca civa elementi, Mısır ve Eski Çin uygarlıklarında kullanılmasıyla da dikkat çeker.

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Civa elementi özellikleri nelerdir?

Civa elementinin özellikleri şu şekilde sıralanır:

  • Yoğunluk değeri, 13.5336 gram/santimetreküptür.
  • Elektron ilgisi kararsız özelliğe sahiptir.
  • Erime noktası sıcaklığı, -38.829° ve kaynama noktası ise 356.619°’dir.
  • 1.9 elektronegatiflik değeriyle dikkat çeker.
  • Termometre ve barometre gibi bilimsel araçlarda kullanılır.
  • Orta derecede aktifliğe sahiptir.
  • Platin ve demir haricinde diğer metallerle “amalgam” alaşımı oluşturur.
  • Buharlı lambalarda kullanılarak, beyaz parlak ışık oluşturmaya yarar.
  • Bazı elektrik devre anahtarlarının imalatında kullanılır.
  • Yutulması veya buharının solunması, zararlıdır.
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Civa elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Civa elementi periyodik tablonun, 6. Periyodunun 12. Grubunda yer alır. Elementin atom numarası ise 80’dir. Metal özellik gösteren civa, 2B grubu elementleri arasında bulunur. Yüksek yoğunluk değerine sahip olması sebebiyle “ağır metal” olarak da adlandırılır.

Civanın sembolü Hg’dir. Latincede yer alan Hydrargyrum kelimesinden türetilen sembol, tüm dünyada ortaktır. Yoğunluğu yüksek element bataryalarda, diş dolgusu malzemelerinde ve floresan lambalarda yoğun şekilde kullanılır. Ayrıca civa elementinin, metil esterlerinin yüksek olması ise pahalı bir metal olmasında etkili olmuştur.

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