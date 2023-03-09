Rodyum simgesi nedir? Rodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Rodyum elementinin simgesi uluslararası alanda ortaktır. Geçiş metali olan rodyum, dayanıklı ve yansıma oranı yüksek karakteristik özellikleriyle öne çıkar. Bunun yanı sıra rodyum nitrik asit tarafından çözünmez. Çözünme işlemi için sülfirik asit kullanılması gerekir. Kıymetli metaller arasında bulunan rodyum elementi adını, Yunancadaki “Rhodon” kelimesinde almıştır. Dünyada 3. en pahalı element olma özelliğine sahiptir. Ayrıca rodyum, 1803 yılında keşfedilmiştir.

Rodyum simgesi nedir?

Rodyumun simgesi “Rh” olarak adlandırılır. Atom numarası 45 olan element, alaşımlarda katalizör olarak kullanılmaya uygundur. Elektrolizle kaplanmış rodyum ise optik aletlerin üretiminde yer alır. Ayrıca değerlilik oranı yüksek rodyum elementi, 1803 yılında, İngiliz bilim insanı William Hyde Wollaston’un çalışmaları sonucu bulunmuştur. Rodyum elementi özellikleri şu şekilde sıralanır:

Doğal ortamda rodyum-103 izotop şeklinde bulunur.

Oda sıcaklığındaki rodyum, katı hâldedir.

Elektron dizilimi, 4d85s1 olarak sıralanmıştır.

Yoğunluğu, 12.4 gram/santimetreküptür.

Beyaz altın veya platine yansıtıcı yüzey kazandırmak için kullanılır.

Elektronegatifliği, 2.28’dir.

Kuvvetli asitlere karşı yüksek dirence sahiptir.

Sert şekilde dövülerek şekillendirmeye uygun özelliktedir.

Adını aldığı rhodon kelimesi, “gül” anlamına gelmektedir.

Dış kabuğunda yalnızca 1 adet elektron bulunur.

Rodyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Rodyum elementi periyodik cetvelin, 5. periyodunun 9. grubunda yer alır. Metal özellik gösteren rodyum, altına göre daha değerli olmasıyla dikkat çeker. Mücevher yapımında dekor oluşturmak amacıyla sıklıkla kullanılır. Ayrıca rodyum elementinin erime noktası 1963° ve kaynama sıcaklığı ise 3695°’dir. Bunun yanı sıra rodyum, gümüş veya beyaz altının kararmasını önlemek amacıyla kaplama aracı olarak kullanıma uygundur.

Rodyum sembolü Rh’dir. Rodyum, motorlu araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin bileşen yapısında bulunur. Motorun yanması sonucu oluşan azot oksit gazlarının dönüştürülmesi işlemini hızlandırmasıyla dikkat çeker. Ayrıca X-ray ışınları üretme kapasitesi yüksek rodyum, tıbbi görüntüleme araçlarında da kullanılır. Hava veya su ile kolayca tepkimeye girmeyen yapısıyla da ön plana çıkmıştır.