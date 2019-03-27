Mynet Trend

'Cinlerime söyledim Müge Anlı program yapamayacak'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 27.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde kendisini Mehdi olarak tanıtarak insanları kandıran Nur Ahmet Pehlivan olayı işleniyor. Silivri'de yaşanan olayda iki arkadaşı define kazmaya ikna eden din istismarcısı, 'Ben Mehdiyim, Cinlerimi saldım ve alanı taradılar, burada 100 ton altın var. Allah bana Hz. Muhammed'in eşyalarını gönderdi.' gibi söylemlerde bulunarak insanları dolandırıyor.

'Cinlerime söyledim Müge Anlı program yapamayacak'

ATV'de yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

define2-Po3L

İstanbul Silivri'de yaşanan olayda, Enes Uçkan ve Cemal Güngör isimli iki arkadaş, Nur Ahmet Pehlivan'ın yalanlarına inanarak, yanlarına aldıkları iki arkadaşlarıyla birlikte Rum Mezarlığı altında define aramaya başladı.

define3-IIqX

Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçeklere göre, 3 yıl boyunca 120 metre 'S' şeklinde tünel kazan define avcılarından bir daha haber alınamadı. Ancak olay bununla da kalmadı...

define4-EGrV

"BEN MEHDİYİM"

Tüm çevre halkı kandıran ve "Ben Mehdiyim. Artık sır perdesi kalkacak. Kıyamet günü geliyor, bana inanın, bana destek olun ve sizlere cennetteki yerinizi garanti edeyim." diyen din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın kandırdığı insanlar bir bir programa konuk olurken, anlattıkları kan dondurdu.

define5-s3o1

"CİNLERİMİ SALDIM, GAZABIM ÜZERLERİNDE OLACAK"

Müge Anlı'nın bu olayı incelemesinden rahatsız olan Nur Ahmet Pehlivan'ın, "Cinlerimi saldım. Müge Anlı ve ekibine o programı yaptırmayak. Siz merak etmeyin, tüm gazabım onların üzerinde olacak." dediği öğrenildi.

define6-aQcb

Bir diğer vatandaş ise, din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın kendisini de kandırdığını ve kendisine Kabe'nin örtüsünden bir parçayı öptürdüğünü, Cinlerim bana Hz. Muhammed'in hırkasını, Hz. Musa'nın kılıcının kabzasını getirdi dediğini iddia etti.

define7-edKV

Müge Anlı bir yandan bu din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın peşindeyken öte yandan da halen kendilerinden haber alınamayan, ölü mü diri mi olduğu bilinmeyen define avcıları Enes Uçkan ve Cemal Güngör'ü arıyor.

define8-CofJ

Öte yandan yayına bağlanan bir seyircinin verdiği bilgilere göre, Silivri'de kazı sırasında konakladıkları evin sahibinin de işin içinde olduğunu, kendilerine yiyecek getirdiğini ve 'Güç katmak' için bunu yaptığını söylediğini iddia etti.

define9-QLV6

Din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın kandırdığı define avcıları Enes Uçkan ve Cemal Güngör'ün, defineyi bulmuş olabileceği ve bu parayla kayıplara karışmış olabileceği de ihtimaller arasında bulunduruluyor.

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Bomba itiraf: HoşlanıyorumBomba itiraf: Hoşlanıyorum
Survivor'da sahilde bulduğu yengeci yiyen yarışmacı zehirlendi!Survivor'da sahilde bulduğu yengeci yiyen yarışmacı zehirlendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı nur ahmet pehlivan

En Çok Okunan Trend Haberler

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne saf insanlar var hey Allahım..
Ne içtiyse iyi kafa yapmış belli ..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Afroditi'den bomba itiraf! Survivor Afroditi kimden hoşlanıyor?

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Survivor'da kötü haberi Sakis açıkladı! 'Kyriakos yengeçten zehirlendi'

Survivor'da sahilde bulduğu yengeci yiyen yarışmacı zehirlendi!

Survivor'da kim elendi? Yeni yarışmacıya büyük şok! İşte Survivor 2019 26 Mart Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da dev ödül için yarıştılar! Survivor 2019'da araba ödülünü kim kazandı?

Survivor'da dev ödül için yarıştılar!

Çukur'da Çeto öldü mü? Erkan Avcı ayrıldı mı? İşte veda mesajı! Çukur 58. son bölüm final sahnesi izle!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Televizyon dizilerinin en iyi ve en kötü seks sahneleri

İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.