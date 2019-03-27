'Cinlerime söyledim Müge Anlı program yapamayacak'

Müge Anlı'nın bu olayı incelemesinden rahatsız olan Nur Ahmet Pehlivan'ın, "Cinlerimi saldım. Müge Anlı ve ekibine o programı yaptırmayak. Siz merak etmeyin, tüm gazabım onların üzerinde olacak." dediği öğrenildi.

Tüm çevre halkı kandıran ve "Ben Mehdiyim. Artık sır perdesi kalkacak. Kıyamet günü geliyor, bana inanın, bana destek olun ve sizlere cennetteki yerinizi garanti edeyim." diyen din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın kandırdığı insanlar bir bir programa konuk olurken, anlattıkları kan dondurdu.

Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçeklere göre, 3 yıl boyunca 120 metre 'S' şeklinde tünel kazan define avcılarından bir daha haber alınamadı. Ancak olay bununla da kalmadı...

İstanbul Silivri'de yaşanan olayda, Enes Uçkan ve Cemal Güngör isimli iki arkadaş, Nur Ahmet Pehlivan'ın yalanlarına inanarak, yanlarına aldıkları iki arkadaşlarıyla birlikte Rum Mezarlığı altında define aramaya başladı.

Bir diğer vatandaş ise, din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın kendisini de kandırdığını ve kendisine Kabe'nin örtüsünden bir parçayı öptürdüğünü, Cinlerim bana Hz. Muhammed'in hırkasını, Hz. Musa'nın kılıcının kabzasını getirdi dediğini iddia etti.

Müge Anlı bir yandan bu din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın peşindeyken öte yandan da halen kendilerinden haber alınamayan, ölü mü diri mi olduğu bilinmeyen define avcıları Enes Uçkan ve Cemal Güngör'ü arıyor.

Öte yandan yayına bağlanan bir seyircinin verdiği bilgilere göre, Silivri'de kazı sırasında konakladıkları evin sahibinin de işin içinde olduğunu, kendilerine yiyecek getirdiğini ve 'Güç katmak' için bunu yaptığını söylediğini iddia etti.

Din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın kandırdığı define avcıları Enes Uçkan ve Cemal Güngör'ün, defineyi bulmuş olabileceği ve bu parayla kayıplara karışmış olabileceği de ihtimaller arasında bulunduruluyor.

