'İngilizce yalnızca bir Çin lehçesi'

Independent Türkçe'nin haberine göre Çin merkezli Dünya Medeniyetleri Araştırma Derneği’nden bilim insanları, Pekin’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Eğitim Zirvesi’nde yaptıkları konuşmada, tüm Avrupa dillerinin Mandarin kökünden türediğini öne sürdü.

Sina Online’dan bir gazeteciye konuşan derneğin başkan yardımcısı ve genel sekreteri Zhai Guiyun, “sarı” gibi kelimelerin konuya dair önemli bir örnek sunduğunu söyledi. Buna göre İngilizcedeki sarı kelimesi sonbahar yapraklarına dayanıyor ve Mandarin dilindeki “yaprak dökülmesi” kelimesine fonetik açıdan benziyor.

İngilizcedeki “dükkan” kelimesinin telaffuzunun da Çincedeki karşılığıyla aynı olduğunu söyleyen Zhai, “kalp” kelimesinin de Mandarin dilindeki “çekirdek” sözcüğüne benzediğini ifade etti. Zhai son tahlilde bu kelimelerin ve diğerlerinin İngilizceyi bir Mandarin lehçesi yaptığını öne sürdü.

Öte yandan Mandarin Çincesi ve İngilizce çeşitli “ödünç” kelimeler barındırıyor. Bunlar, ülkeler arasındaki ticaret ve etkileşim sayesinde kazanıldı. Örneğin ketçap kelimesi, Çince aracılığıyla İngilizceye geçmeden önce Malaycada ortaya çıktı.