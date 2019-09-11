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'İngilizce yalnızca bir Çin lehçesi'

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Avrupa'nın 15. yüzyıldan önce bir tarihi olmadığına inanan bir grup Çinli akademisyen, İngiliz dilinin Mandarin Çincesinin uzantısı olduğunu iddia etti.

'İngilizce yalnızca bir Çin lehçesi'

Independent Türkçe'nin haberine göre Çin merkezli Dünya Medeniyetleri Araştırma Derneği’nden bilim insanları, Pekin’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Eğitim Zirvesi’nde yaptıkları konuşmada, tüm Avrupa dillerinin Mandarin kökünden türediğini öne sürdü.

Sina Online’dan bir gazeteciye konuşan derneğin başkan yardımcısı ve genel sekreteri Zhai Guiyun, “sarı” gibi kelimelerin konuya dair önemli bir örnek sunduğunu söyledi. Buna göre İngilizcedeki sarı kelimesi sonbahar yapraklarına dayanıyor ve Mandarin dilindeki “yaprak dökülmesi” kelimesine fonetik açıdan benziyor.

İngilizcedeki “dükkan” kelimesinin telaffuzunun da Çincedeki karşılığıyla aynı olduğunu söyleyen Zhai, “kalp” kelimesinin de Mandarin dilindeki “çekirdek” sözcüğüne benzediğini ifade etti. Zhai son tahlilde bu kelimelerin ve diğerlerinin İngilizceyi bir Mandarin lehçesi yaptığını öne sürdü.

Öte yandan Mandarin Çincesi ve İngilizce çeşitli “ödünç” kelimeler barındırıyor. Bunlar, ülkeler arasındaki ticaret ve etkileşim sayesinde kazanıldı. Örneğin ketçap kelimesi, Çince aracılığıyla İngilizceye geçmeden önce Malaycada ortaya çıktı.

Dilbilimciler, İngilizcenin Anglo Sakson yerleşimciler tarafından ülkeye getirilen bir Batı Cermen dili olduğunu söylüyor. Buna göre Mandarin Çincesi de dahil olmak üzere tüm Avrasya dilleri, Proto-Hint-Avrupa adlı ortak bir çekirdekten geliyor.

Bunun yanı sıra Shakespeare’in de okuma yazma bilmediğini ve eserlerini Johnson English Dictionary'nin yazarı Samuel Johnson tarafından yazıldığını iddia eden Zhai, Avrupa’nın Çin tarihine dayanan antik Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarının tarihini tahrif ettiğini söyleyerek iddialarını sürdürdü.

“15. ve 16. yüzyıllardan önce Avrupa'nın tarihi yoktu, sadece mitleri ve efsaneleri var” diyen Zhai sözlerine şöyle devam etti:

Batı, muhteşem ve uzun Çin tarihi karşısında sarsılıyordu. Batı tarihini değiştirmek yaklaşık 500 yıl sürdü.

Öte yandan bu ifadeler, Batı tarihinin temellerine yönelik ilk itiraz değil. 1991’de de komplo teorisyeni Heribert Illig; 614-911 yıllarının, milattan sonra 1000 yılında hüküm sürmüş gibi görünmek için takvimi yeniden yazdığı söylenen Kutsal Roma İmparatoru III. Otto tarafından imal edildiğini iddia etmişti.

Ancak bu teori, Halley kuyruklu yıldızının gözlemleriyle birlikte, beklenen aralıklarla görülmeye devam eden güneş tutulmalarının kayıtlarıyla çürütülmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
çin ingilizce lehçe çince

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