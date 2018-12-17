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Çinli kripto para zengini Wong Ching Kit çatıdan para yağdırdı, gözaltına alındı

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.12.2018 11:59 | Son Güncelleme

Çin'de kripto paraları dünyaya tanıtma görevini kendine görev edinen genç milyoner Hong Kong çatılarından para yağdırdı. Wong Ching Kit isimli genç, kripto paralardan kazandığı parayı çatıdan saçarken, sokaktaki insanlar da paralara hücum etti.

Çin'in yaşayan 24 yaşındaki Wong Ching Kit binlerce doları çatıdan saçtırdı. Kripto para milyoneri olarak bilinen adamın, Hong Kong'da bir binanın çatısından binlerce Hong Kong Doları'nı boşluğa bıraktırdığı; yoldan geçenlerin ise paraları toplamaya çalıştığı görüldü.

Çin medyası olay yerine gelen polisin 5 bin Hong Kong Doları'nı bulabildiğini; Wong Ching Kit'in ise gözaltına alındığını yazdı. Kendisini ‘zenginden alarak fakire veren’ bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood’u andıran bir yay ile geldiği görüldü. (DHA)

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