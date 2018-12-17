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'Robin Hood' gözaltında: Çatıdan binlerce dolar saçtı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.12.2018 16:05 | Son Güncelleme

Çin'de yaşayan 24 yaşındaki Wong Ching Kit binlerce doları çatıdan saçtı.

Kripto para milyoneri olarak bilinen adamın, Hong Kong'da bir binanın çatısından binlerce Hong Kong Doları'nı boşluğa bıraktırdığı; yoldan geçenlerin ise paraları toplamaya çalıştığı görüldü.

Çin medyası olay yerine gelen polisin 5 bin Hong Kong Doları'nı bulabildiğini; Wong Ching Kit'in ise gözaltına alındığını yazdı.

​Kendisini ‘zenginden alarak fakire veren' bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldiği görüldü.


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çin dolar para saçmak

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