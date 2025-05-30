Çinli Space Epoch, yeniden kullanılabilir roket testini başarıyla tamamladı

Pekin merkezli Space Epoch, Çin adına ilk kez sıvı yakıtlı ve yeniden kullanılabilir bir roketin başarılı denemesini gerçekleştirdi. Şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada Yuanxingzhe-1 isimli roketin başarılı bir uçuş ve geri dönüş testini tamamladığını duyurdu. Roket, Çin'in Şandong açıklarındaki deniz üstü fırlatma merkezinden kalkarak yaklaşık 2,5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Space Epoch, bu uçuşun yeniden kullanılabilir roket teknolojilerinin geliştirilmesi açısından büyük bir adım olduğunu belirtti. Toplam 125 saniye süren test, roketin motorlarının iniş sırasında yeniden ateşlenmesini de içeriyordu. (12punto)