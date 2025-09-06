Mynet Trend

Çinli turistin Muğla'da gizemli ölümü! O fotoğraftan sonra ortadan kayboldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş için Likya Yolu'na çıkan Çin uyruklu turist, günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda turistin cansız bedenine ulaşıldı.

Çiğdem Sevinç

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 4 Eylül 2025 tarihinde saat 16.28'de yapılan ihbarda, Çin uyruklu yaklaşık 30 yaşlarında Xu Wenkai isimli erkek vatandaştan 25 Ağustos 2025 tarihinden bu yana haber alınamadığı bildirildi.

İhbarda, kayıp turistin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında yürüyüş yaparken bir fotoğraf paylaştığı bilgisi yer aldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine jandarma ekipleri tahkikat başlattı. Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 05 Eylül 2025 tarihinde saat 22.20'de Muğla İl AFAD'dan destek talep edildi. AFAD ekipleri gün doğumuyla birlikte bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına başladı.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Xu Wenkai'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

