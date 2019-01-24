Meizu, tanıttığı akıllı telefonla ilginç özelliği ortaya çıkardı...

Çinliler yaptı, dünya böyle bir telefon görmedi!

Bu fotoğrafına baktığımızda sıradan bir telefon gibi görünüyor; ancak bomba özelliği bakın ne?

Meizu bugün yaptığı lansmanla birlikte oldukça ilginç bir akıllı telefon tanıttı.

Meizu Zero adını alan modelin üzerinde hiçbir delik bulunmuyor.

Cihazın fiziksel tuşları ve şarj girişi bile yok.

Bir akıllı telefon üzerinde aklınıza gelebilecek, USB girişi, hoparlör, ses açma/kapama ve güç tuşu hatta SIM kart girişi bile Meizu Zero'da bulunmuyor.

Kutu içerisinde gelen 18W kablosuz şarj cihazıyla telefonu şarj edebileceksiniz.

Ses açma/kapama ve güç tuşlarını ise HTC U12+ modelinde gördüğümüz gibi cihazın yan çerçevesinde bulunan basınç algılamalı sistem yardımıyla kullanabiliyorsunuz.

SIM kart bile yok! eSIM teknolojisi de cihazın SIM kart yuvasız olmasını sağlıyor.

Meizu Zero üzerinde hiçbir deliğin bulunmaması su geçirmezlik konusunda da yardım ediyor.

IP68 sertifikası alan model, diğer akıllı telefonlara kıyasla su ve toza karşı daha dayanıklı olacaktır.

Cihazın diğer özellikleri; ekrandan parmak izi okuma, 5.99 inç boyutunda AMOLED ekran...

Snapdragon 845 işlemci, 12 MP Sony IMX380 + 20MP Sony IMX350 çift kamera paketi...

RAM, depolama ve batarya hakkında bir bilgi ise şu an için bilinmiyor.