Çinlilerin kullandığı alüminyum folyo yöntemi bakın ne işe yarıyor?

Çin'de ve Rusya'da bedendeki sorunlu bölgeler üzerinde ilginç bir yöntem kullanılıyor. Kimine göre alternatif tıp olarak değerlendirilen bu yöntemi uygulamak için tek ihtiyacınız olan şey alüminyum.
Alüminyun folyo alternatif tıp alanında Çinli ve Rus hekimlerin sıkça başvurdukları kiminizin bildiği kiminizin ise daha önce duymadığı ağrı kesen bir yöntem. Peki gerçekten alüminyum folyo ağrıları azaltmada etkili mi?
Bunun nedeni, insan vücudunda meridyenler adı verilen ve enerjinin biriktiği o biyolojik akışı düzenlemesidir. Bu, vücuttaki farklı bölgeleri yatıştırır ve ağrıyı hafifletmeye, iyileşme zamanını hızlandırmaya yardımcı olur.
Tabii ki bu uygulama hiçbir zaman profesyonel tıbbi müdahalenin yerini alamaz. Bu yüzden, yöntemi uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışın ve doktorunuzun önerdiği reçeteleri almaya devam edin.
KAS AĞRISINI YATIŞTIRIR
Ağrıyan kaslarının etrafına folyo sarmak, ağrının giderilmesine yardımcı oluyor. Ağrılı bölgeye nazikçe folyoyu sarın. 8 ile 12 saat boyunca aynı şekilde tutun ve bu işlemi 10 gün boyunca uygulayın. Kas ağrınızın hiçbir kimyasal yardım almadan hafiflediğini göreceksiniz.
SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ VARSA...
Folyoyu ayaklarınıza 6-7 kat sarın ve bir saat o şekilde bekletin. Ardından, folyoyu ayağınızdan çıkarıp, ayağınızı 1 saat havalandırın. Sonra yeniden 6-7 kat folyo sarın ve 1 saat sonra yeniden çıkarın. 2 gece sonra farkı göreceksiniz.
YANIK TEDAVİSİNDE DE KULLANILIYOR
Vücudunuzdaki bir bölge yandıysa ve elinizin altında bir merhem yoksa olduğunuz yerden bir parça alüminyum folyo isteyin. Uygularken de yarayı sterilize ettikten ve bir gazlı bezle kapladıktan sonra, etrafına folyo sarın. Ağrı dinecektir.
YORGUNLUK BELİRTİLERİ GÖSTERİYORSA...
Alüminyum folyo, vücudunuzdaki enerji kanallarını yeniden düzenlediğinden, daha ferah ve dengeli hissetmenize yardımcı olabilir.Birçok makyaj sanatçısı, ne kadar uykusuz olursanız olun, daha fazla uyanık ve yenilenmiş görünmek için bu numaraya başvurmanızı önerir.
Birkaç saat boyunca buzdolabında beklettiğiniz iki küçük folyo şeridini gözünüzün altına yerleştirin. Çıkardıktan sonra daha uyanık görüneceksiniz!
SİYATİK AĞRILARDA AZALMA GÖZLEMLENDİ
Siyatik ağrınız varsa, doktora gidene kadar ağrıdan kurtulmak için ayaklarınıza folyo sarmak sizi bir nebze rahatlatır. Tabii ağrı devam ederse doktora gitmeyi sakın ihmal etmeyin.
EKLEM AĞRILARI İÇİN DE KULLANABİLİRSİNİZ
Eklem ağrısı yaşıyorsanız, parmaklarınızı periyodik olarak folyoya sararsanız, romatoid artritin ağrısının hafiflediğini görürsünüz.
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