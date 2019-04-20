Çinlilerin kullandığı alüminyum folyo yöntemi bakın ne işe yarıyor?

Çin'de ve Rusya'da bedendeki sorunlu bölgeler üzerinde ilginç bir yöntem kullanılıyor. Kimine göre alternatif tıp olarak değerlendirilen bu yöntemi uygulamak için tek ihtiyacınız olan şey alüminyum.

Alüminyun folyo alternatif tıp alanında Çinli ve Rus hekimlerin sıkça başvurdukları kiminizin bildiği kiminizin ise daha önce duymadığı ağrı kesen bir yöntem. Peki gerçekten alüminyum folyo ağrıları azaltmada etkili mi?

Bunun nedeni, insan vücudunda meridyenler adı verilen ve enerjinin biriktiği o biyolojik akışı düzenlemesidir. Bu, vücuttaki farklı bölgeleri yatıştırır ve ağrıyı hafifletmeye, iyileşme zamanını hızlandırmaya yardımcı olur.

Tabii ki bu uygulama hiçbir zaman profesyonel tıbbi müdahalenin yerini alamaz. Bu yüzden, yöntemi uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışın ve doktorunuzun önerdiği reçeteleri almaya devam edin.

KAS AĞRISINI YATIŞTIRIR

Ağrıyan kaslarının etrafına folyo sarmak, ağrının giderilmesine yardımcı oluyor. Ağrılı bölgeye nazikçe folyoyu sarın. 8 ile 12 saat boyunca aynı şekilde tutun ve bu işlemi 10 gün boyunca uygulayın. Kas ağrınızın hiçbir kimyasal yardım almadan hafiflediğini göreceksiniz.