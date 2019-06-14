Mynet Trend

Cinnet filmi vizyonda! İşte Cinnet filmi fragmanı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 14.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

Korku filmi hayranları için yeni bir alternatifi beyaz perdeye taşıyan yapım bu hafta vizyona girdi. İşte filmin fragmanı...

Cinnet, çok sevdiği kocasının öldüren ancak olaya dair hiçbir şey hatırlamayan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Nida, eşi ve kızı ile mutlu bir hayatı olan genç bir kadındır. Ancak onun huzurlu hayatı, bir gece cinnet geçirmesiyle kabusa dönüşür. Nida, geçirdiği cinnet sonucu çok sevdiği kocasını vahşi bir şekilde öldürür. Ancak o, yaşanan hiçbir şeyi hatırlamamaktadır. Sabah uyandığında kocasının cesedi ile karşı karşıya kalan Nida, yaşananları hatırlamaya çalışsa da bir sonuca varamaz. Bu sırada cinayetin videosu internette yayılmaya başlayınca işler iyice karışık bir hal alır. Kendisini temize çıkarmak isteyen Nida, problemi çözene kadar kaçmaya karar verir. Nida, sorunun zihninin derinliklerinde olduğunu düşününse de gerçekler hiç de öyle değildir. Tüm işaretler, ona musallatt olan korkunç bir cini göstermektedir.

PARTNERKalça estetiği yaptıran ünlülerKalça estetiği yaptıran ünlüler
Elton John hayranlarına müjde! O film vizyondaElton John hayranlarına müjde! O film vizyonda
Kahraman tavuk uzaya çıkıyor!Kahraman tavuk uzaya çıkıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cinnet fragman

En Çok Okunan Trend Haberler

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filmi fragmanı

Siyah Giyen Adamlar, Global Tehdit ile geri dönüyor!

Elton John'un filmi Rocketman vizyonda! İşte Rocketman fragmanı

Elton John hayranlarına müjde! O film vizyonda

Kahraman Tavuk Uzayda filmi vizyonda!

Kahraman tavuk uzaya çıkıyor!

Solaris filmi fragmanı

Doktor o gezegenin etkisinden kurtulabilecek mi?

Stalker filmi fragmanı

Bilim kurgu filmi sevenler 1979'a yolculuk yapmaya hazır olun

Ayna filmi bu hafta vizyona giriyor!

Ayna filmi bu hafta vizyona giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.