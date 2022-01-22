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Cinsel içerikli film yıldızı Rocky Emerson’un aşk itirafı gündem yarattı! “İri erkekler beni korkutuyor”

22.01.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel içerikli film sektörünün en uzun kadını olarak hafızalara kazınan Rocky Emerson, aşk hayatına dair açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. 195 cm boyunda olan Emerson, kariyerinin başlarında izleyicilerin uzunluğuna inanmadığını söyledi. Uzun boyu nedeniyle ikili ilişkilerde zorlandığını açıklayan Emerson, ideal sevgilisi kriterlerini açıklayarak herkesi şaşırttı.

Cinsel içerikli film yıldızı Rocky Emerson’un aşk itirafı gündem yarattı! “İri erkekler beni korkutuyor”

Ödüllü cinsel içerikli film yönetmeni Holly Randall ile 'Filtrelenmemiş' podcast'inde konuşan Emerson, ilk başta boyunun oyunculuk kariyerine başlamayı zorlaştırdığını açıkladı. Sektörün zorlayıcı yönlerini olduğunu da belirten Emerson, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Fiziksel özelliklerin ikili ilişkilerde önemli bir nokta olduğunu belirten Emerson, kendisinden uzun erkeklerin onu korkuttuğunu ifade etti.

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“GERÇEKTEN RAHATSIZ OLUYORUM”

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Cinsel içerikli film oyuncuları arasında en uzun kadın olarak gösterilen Emerson, özel hayatında bu durumun kendisini rahatsız etmediğini belirtti. Çoğu kadının kendisinden daha uzun erkekleri tercih ettiğini ve bunun toplumsal bir norm haline geldiğini anlatan Emerson, “Ben alışılmışın dışında bir kişiyim. Onlara alışkın değilim. Gerçekten çok rahatsız oluyorum. Uzun ve iri erkekler beni korkutuyor. Şu andaki erkek arkadaşım 190 cm boyunda ve bu bana iyi hissettiriyor.” dedi.

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