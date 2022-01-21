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Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! "Taliban hakkımda her şeyi biliyor"

21.01.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Afganistan'ın tek cinsel içerik yıldızı" Yasmeena, I Hate Porn podcast'inde ülkesinde porno sektörünün nasıl algılandığına dair açıklamalarda bulundu. Kendisini feminist seks akvisti olarak tanımlayan Yasmeena, Taliban’ın hakkında her bilgiye sahip olduğunu iddia etti.

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! "Taliban hakkımda her şeyi biliyor"

Yasmeena Ali, 1990'larda Taliban Kabil'i fethederken küçük bir kız çocuğuydu. O yıllarda erkeklere ve kadınlara yönelik olarak gösterilen şiddete birebir tanık oldu. Ülkesinden ayrılarak eğitim almak için İngiltere’ye taşınan Yasmeena, Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı olarak ünlenerek popüler oldu. I Hate Porn podcast'inde sunucu Tommy McDonald’ın sorularını cevaplayan Yasmeena, açıklamalarıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

“VÜCUDUMA SAHİP OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR”

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Yetişkin film yıldızı olarak çalışmasının eleştirildiğini ifade eden Yasmeena, “Çoğunlukla içeriğimden nefret ediyorlar. Çün Afganistan’ın pornoyla tanınmasını istemiyorlar. Vücudumu göstermeye nasıl cüret edebilirim? Vücuduma ve ona yapılabilecek her şeye sahip olduklarını düşünüyorlar. Bunu göstermey hakkım yok ve bunu yaparsam gerçek bir Afgan olamam. Numara yapıyorsun, gizli bir görevde olan Yahudi ajanısın gibi mesajlar alıyorum” diye konuştu.

Kendisine ait bir OnlyFans sayfası kuran Yasmeena, “Beni duyduklarına eminim. Ben bir Afgan'ım ve bunu asla inkar etmiyorum. Belki de beni izleyen Talibanlar vardır, kim bilir?” diye konuştu.

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“DÖVÜLEN İNSANLAR GÖRDÜM”

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Çocukken tanık olduğu olaylardan birini anlatan Yasmeena, “Dindar olmadıkları ve dini kılıklara uygun giyinmedikleri için dövülen insanlar gördüm. Ben sadece kadına şiddetten söz etmiyorum. Sakal bırakmadığı için bile genç erkeklere uygulanan şiddetten söz ediyorum” ifade etti.

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı Yasmeena Ali’nin açıklamaları podcast’in sunucusu McDonald’ı da şaşırttı. Sunucu, “Yasmeena cesur bir insan.Taliban yönetimi altında Afganistan'da üstesinden geldiği zorluklar, sıkı aile hayatı ve porno kariyerine başlaması hakkında samimi bir şekilde konuştu” diyerek övgü dolu sözler sarf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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