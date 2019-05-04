Cinsel içerikli film yıldızının sözleri kan dondurdu!

43 yaşındaki yetişkin film yıldızı Sabrina Sabrok, Arjantin basınına yaptığı çarpıcı açıklamalarla, duyanları şaşkına çevirdi.

Bir dönem ateist olan ve şimdilerde Satanist olan Sabrok, kendi kan grubu olduğunu iddia ettiği Rh negatif kanın, dünya dışı bir yaşamın kanıtı olduğunu ve sürekli şeytanla konuştuğunu söyledi.

50 kereden fazla bıçak altına yattığını söyleyen Sabrok, dünyanın en büyük göğüslerine sahip olduğunu da iddia etti.

Sabrina Sabrok'un olay yaratan iddialarından bazıları şöyle, "Bana kan grubumun bu gezegenden olmadığını söyleyen araştırmacılarla çalıştım.''

''Uzaylıların insanlarla deneyler yaptığı, DNA ve bunun gibi şeyleri karıştırtırdığına dair teoriler bile var. Sonuç olarak, bazı insanlar Rh negatif."

''Ben hiç uzayda olmasam da, aramızda yaşadıklarına inanıyorum.''

Sabrok, içinden bir sesin ona 'Ölüm Tanrıçası' ve 'Şeytan Cadısı' olduğunu ve bir Şeytan Kilisesi açması gerektiğini söylediğini iddia ediyor.



