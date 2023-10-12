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  4. Cinsel ilişki açıklaması çok konuşulan Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı konuştu! "Yatağa yattığımızda..."

Cinsel ilişki açıklaması çok konuşulan Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı konuştu! "Yatağa yattığımızda..."

12.10.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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"Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" dedikten kısa süre sonra kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlayan Mehmet Ali Erbil gündemden düşmüyor. Ceylan son açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Vücudunun her yerine hortum girdi. Cinsel anlamda sağlıklı mısın?" sorusu üzerine "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" açıklamasıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı.

Kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan ile birlikte yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı son günlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

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Mehmet Ali Erbil’in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan 2.Sayfa’ya konuştu. Erbil ile eğlendiğini söyleyen genç kadın "Evde yatağa uzandığımızda 3 saat uyumuyoruz, birlikte çok eğleniyoruz. Mehmet Ali 66 değil 60 yaşında. Yatıp uzanıyorum ‘aşkım su’ diyorum. Bana su getiriyor, ben de ona ilaçlarını…" diyerek gündem oldu.

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