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Cinsel ilişki karşılığında evini ücretsiz verebileceğini söyleyen ev sahibi fena yakalandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

ABD’de yaşanan olayda Eddie adlı ev sahibi, internette verdiği ilana cevap veren gazeteci bir kadın sayesinde fena yakalandı. Ev sahibi, verdiği ilanda, cinsel ilişki karşılığında kira ücreti almayacağını belirtiyor.

Cinsel ilişki karşılığında evini ücretsiz verebileceğini söyleyen ev sahibi fena yakalandı

ABD’nin New York şehrindeki Long Island’da yaşanan olayda, ev sahibi adam cinsel ilişki karşılığında ücretsiz oda teklif ederken yakalandı. Eddie adlı ev sahibi, Craigslist’te “İtaatkar Kadınlar için Paylaşımlı Oda” başlıklı bir ilan yayınladı.
Eddie adlı ev sahibi bu berbat ilanı şu kelimelerle yayınladı;

"Bu zor Covid-19 zamanlarında birçok insan zor durumda. 20-50 yaş aralığında itaatkar bir kadınsanız ve sado-mazo yaşam tarzına açıksanız, haftada bir kez görüşme karşılığında ücretsiz kira hakkında konuşabiliriz"

YAKALANAN EV SAHİBİ KENDİSİNİN 'AHLAKLI BİR ADAM' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Milyonlarca insanın kira ödemekte zorlandığı günlerde, Eddie adlı ev sahibi kiracıların içinde bulunduğu zor durumdan faydalanmaya kalkıştı. Gazeteci Alycia Powers, Eddie’nin mesajına yanıt vererek onunla Long Island’da bir otelde buluştu. Eddie buluşmaya gelirken Alycia’dan saçlarını toplamamasını, mücevher takmamasını ve çok makyajlı olmamasını, odada buluşmayı ve buluştuklarında Alycia’ya aldığı stilettoları giymesini istedi.

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Alycia, güvenlik nedeniyle önce dışarıda buluşmak istediğini söyleyince, Eddie kameralara yakalandı. Ekibin yönelttiği “Seks karşılığında ona ücretsiz kalacak yer mi verecektiniz” sorusuna Eddie “Hayır, ilanda hiç seksten bahsetmedim” dedi. Alycia’dan özür dileyen Eddie, kendini ahlaklı biri olarak tanımladı.

Pandemi sırasında kalacak yer veya karşılığında seks teklif eden başka ev sahipleri olduğu da kayıtlara geçti.

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Eddie’nin mesajına cevap veren gazeteci Alycia Powers.

Nisan ayında kirasını ödeyemeyen bir kiracı, ev sahibine daha uygun konaklama yollarını sorunca, ev sahibi kiracısının çıplak fotoğraflarını istediği kaydedildi. Başka bir ev sahibi ise kiracısına, kira ödemek yerine kendisiyle birlikte olmasını istedi. Federal Adil Barınma Yasası’na göre, kiracının ev sahibi tarafından cinsel tacize uğraması yasa dışı. Aynı şekilde İngiltere’de bu tür girişimler saldırı olarak kabul ediliyor.

İngiltere’de parlamento üyesi David Lidington tarafından yapılan açıklamada konaklama karşılığında veya ödeme karşılığında birini seks yapmaya zorlamanın suç olduğu belirtildi.

Hawaii Kadın Statüsü Komisyonu Direktörü Khara Jabola-Carouls, son zamanlarda geçmiş iki yıldan daha fazla vakanın kendilerine bildirildiğini belirtti.

Bu tür cinsel saldırıların birincil kurbanları kadınlar olsa da, eşcinsel erkeklerin de benzer saldırılara uğradığı aktarıldı.

20 MİLYON İNSANIN DAHA İŞSİZ KALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Veriler, ABD ekonomisinin son çeyrekte yıllık %4.8 oranında küçüldüğünü gösteriyor. Uzmanlar, Nisan ve Haziran arasındaki dönemin, Şubat ve Mart’tan daha kötü geçmesini bekliyor. Bloomberg Economics, Mart’ın son iki haftasında Amerika’da işsizlerin sayısının 10 milyona ulaştığını belirtti. Bazı ekonomi analizcileri ise Temmuz’da 20 milyon insanın işsiz kalacağını düşünüyor.


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