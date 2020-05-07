Cinsel ilişki karşılığında evini ücretsiz verebileceğini söyleyen ev sahibi fena yakalandı

ABD’nin New York şehrindeki Long Island’da yaşanan olayda, ev sahibi adam cinsel ilişki karşılığında ücretsiz oda teklif ederken yakalandı. Eddie adlı ev sahibi, Craigslist’te “İtaatkar Kadınlar için Paylaşımlı Oda” başlıklı bir ilan yayınladı.

Eddie adlı ev sahibi bu berbat ilanı şu kelimelerle yayınladı;

"Bu zor Covid-19 zamanlarında birçok insan zor durumda. 20-50 yaş aralığında itaatkar bir kadınsanız ve sado-mazo yaşam tarzına açıksanız, haftada bir kez görüşme karşılığında ücretsiz kira hakkında konuşabiliriz"

YAKALANAN EV SAHİBİ KENDİSİNİN 'AHLAKLI BİR ADAM' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Milyonlarca insanın kira ödemekte zorlandığı günlerde, Eddie adlı ev sahibi kiracıların içinde bulunduğu zor durumdan faydalanmaya kalkıştı. Gazeteci Alycia Powers, Eddie’nin mesajına yanıt vererek onunla Long Island’da bir otelde buluştu. Eddie buluşmaya gelirken Alycia’dan saçlarını toplamamasını, mücevher takmamasını ve çok makyajlı olmamasını, odada buluşmayı ve buluştuklarında Alycia’ya aldığı stilettoları giymesini istedi.

Alycia, güvenlik nedeniyle önce dışarıda buluşmak istediğini söyleyince, Eddie kameralara yakalandı. Ekibin yönelttiği “Seks karşılığında ona ücretsiz kalacak yer mi verecektiniz” sorusuna Eddie “Hayır, ilanda hiç seksten bahsetmedim” dedi. Alycia’dan özür dileyen Eddie, kendini ahlaklı biri olarak tanımladı.