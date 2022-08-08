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Cinsel ilişki sırasında ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

08.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir tıbbi çalışmanın detayı, ilginç bir olayı ortaya çıkardı. 45 yaşındaki kadın bir hastanın, eşiyle cinsel ilişkiye girerken aort damarının patladığı ilginç olay, oldukça nadir olması sebebiyle literatürde yer edindi.

Cinsel ilişki sırasında ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Kocasıyla cinsel ilişkiye girmekte olan Mississippi, Hattiesburg'dan ismi açıklanmayan 45 yaşındaki bir kadın hasta, orgazmı sırasında göğsünde bir patlama hissi duydu ve sırtında radyasyon hissetti. Aort damarının patladığı anlaşılan kadın, nadir vakit sonucu hayatta kalmayı başardı ve önemli bir vaka olarak tıpta yer edindi.

ACİL SERVİSE KOŞTU

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Orgazm sırasında bacaklarının göğsüne bastırıldığını belirten kadın, bıçaklama gibi hissettiren seviyesi oldukça yüksek ağrı şikayetiyle acil servise koştu. Ayrıca ani bir mide bulantısı ve nefes darlığı da yaşıyordu.

NORMALİN İKİ KATIYDI

Sağlık personeli, hastanın hayati organlarını kontrol ettiğinde, kadının kan basıncının 40'lı yaşlarındaki bir kadın için ortalama sağlıklı kan basıncı oranının neredeyse 2 katı olduğu keşfedildi. Hastanın geçmişte tıbbi bir hipertansiyon öyküsü vardı ve yaklaşık 17 yıllık bir sigara tiryakisi olan hasta şu anda da günde 6 ila 7 sigara içtiğini belirtmişti.

AORT DAMARINDA SIZINTI VARDI

Sonunda, kanı vücutta taşıyan, 2,5 santimetre çapındaki en büyük arter olan aortunda bir sızıntı olduğunu belirlediler. Bu, yaşamı ciddi şekilde tehdit eden ve aortta yırtılmaya neden olabilen bir durumdu.

ANINDA ÖLDÜREBİLİR

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Aort yırtılması tedavi edilmezse ölüme yol açabilir ve ortalama olarak hastaların %40'ını anında öldürür. Bir yırtılma genellikle aort zamanla zayıfladıkça başlar ve bu çöküşe genelde yüksek tansiyon neden olur.

NADİR BİR DURUM

Aslında araştırmacılar, 60'lı yaşlarındaki erkeklerin, seks sırasında kadınlardan daha yüksek oranda aort veya diğer kalp ile ilgili sorunlardan muzdarip olduğunu bulmuşlardır. Bu sebeple, yaşanan oldukça nadir bir durumdu.

AMELİYATSIZ ÇÖZÜLDÜ

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Neyse ki, söz konusu kadının nadir vakasında doktorlar arterini ameliyat etmeden kadının kan basıncını ilaçla stabilize ettiler. Hasta, üç günlük özel tedaviden sonra hastaneden taburcu edildi.


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