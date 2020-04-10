Cinsel ilişkiden kaçınmak daha güçlü bir bağa sebep olur mu?

Cinsel ilişki kararı oldukça kişisel bir karardır. Ancak bazı koşullar sizin isteğiniz dışında gelişir. Belki siz ve sevgiliniz birbirinizden saatlerce uzak mesafelerde yaşıyorsunuz ve istediğiniz sıklıkla birbirinizi göremiyorsunuz. Belki sağlık sorunlarınız, dini inançlarınız ya da belki sadece hazır olmamanız cinsel birlikteliğe engel oluyordur.

Los Angeles Seks Terapi'nin sahibi ve kurucusu Moushumi Ghose: "Cinsel ilişkiden kaçınmak, aslında çiftlere cinsel hayatlarını renklendirmeye çalışırken yapılmasını önerdiğim bir egzersizdir. Ancak burada önemli olan cinselliği göz ardı etmek değil, hangi cinsiyetin cinsel ilişki odağından uzak olduğunu tanımlayabilmek." Seks yapmamanın seksi olacağını kim bilebilirdi ki?

Sevgiliniz ile cinsel ilişki hakkında konuşmak bazen cinsel ilişkiye girmekten bile daha samimi bir aktivite olabilir. Seks Terapisti Ghose ekliyor:

Odak noktamızın çoğu vajina, penis, oral seks gibi cinselliğin çok küçük yönleri üzerinde. Ancak cinsel ilişkiden kaçınmak, insanların bedenlerine yeniden bağlanmasına, ne sevdiklerini öğrenmelerine ve daha şehvetli hale gelmelerine yardımcı olabilir.

Seks şuan sizin için bir seçenek değil ise sevgilinizle cinselliğin diğer yönlerini keşfedin. Ghose, “Seks, uyarılmanın tek yolu değil. İnsanların çoğunlukla gözden kaçırdıkları şeyler bunlar; öpüşmek, seks hakkında konuşmak, erotik romanlar okumak, fantezileri paylaşmak, rol yapmak ve çok daha fazlası.” diyor.