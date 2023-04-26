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Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıklamıştı! Christina Aguilera şimdi de seks hayatına dair açık açık konuştu

26.04.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera katıldığı bir yayında cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri açık açık anlatarak herkesi şoke etmişti. Seks hayatına dair konuşmaya devam eden şarkıcı seks hayatına nasıl öncelik verdiğini ve kendisiyle 'randevu geceleri' geçirdiğini anlattı.

Cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıklamıştı! Christina Aguilera şimdi de seks hayatına dair açık açık konuştu

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Christina Aguilera ağızları açık bırakan seks hayatı itiraflarıyla gündeme gelmişti. Şarkıcı bir uçuşta battaniyenin altında ve bir müzik stüdyosunda seks yaptığını açıklamıştı.

Christina Aguilera şimdi de seks hayatına nasıl öncelik verdiğini ve kendisiyle 'randevu geceleri' geçirdiğini anlattı.

Başarılı şarkıcı hayatı boyunca 'vajinasını iyi tanıdığını' ve yaşlandıkça daha fazla 'zevk noktası' bulduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

"VAJİNAMI İYİ TANIDIM"

"Son 42 yılda vajinamı iyi tanıdım ve kelimenin tam anlamıyla, siz yaşlandıkça açılmaya devam eden zevk noktaları var" diyen Christina Aguilera "Bu gerçekten fark ettiğim bir şey, vajinamın çevresinde orgazm olabileceğim dört farklı yer var ve gerçek bu" dedi.

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Şarkıcının açık sözlülüğü herkesi şoke etti.

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