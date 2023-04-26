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Bergüzar Korel isyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

26.04.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir ayağı Londra'da bir ayağı Türkiye'de olan Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Korel son olarak sosyal medyada çok konuşulan bir içki reklamına dair sitem dolu paylaşımda bulundu. İşte dikkat çeken o sözler...

Bergüzar Korel isyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Üç çocukları olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti sık sık gündeme geliyor. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftten Korel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ülkemizi sarsan büyük depremlerin ardından yardım kampanyalarına devam eden oyuncu Bergüzar Korel gündemi yakından takip ediyor.

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Korel son olarak sosyal medyada paylaşılan bir alkol reklamı gündemdeyken sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Korel paylaşımında "Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet'e bağlayanlar... İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık" dedi.

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Bergüzar Korel

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