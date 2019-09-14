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Cinsel istismar hükümlüsü, eğlence mekanında yakalandı

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YAŞAM  | 14.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

Bartın'da, jandarma ekiplerince, 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yapılan kimlik kontrolünde, 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezasıyla aranan İ.C. yakalandı.

Cinsel istismar hükümlüsü, eğlence mekanında yakalandı

Bartın Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 ekip, dün gece saatlerinde, Gürgenpınarı, Terkehaliller ve Kozcağız beldelerindeki 5 eğlence mekanına baskın yaptı. Jandarma, eğlence mekanlarında bulunanların kimlik kontrollerini yaptı.

Yapılan kontrolde,'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. (49), yakalandı. İ.C. Bartın Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Ayrıca uygulamalarda bir işletmeye sigara içilmesi, bir işletmeye ise çalışanların kimlik bildirimlerini yapmamaktan işlem yapıldı.

(DHA)

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