'Cinsel istismar' iddiasıyla yargılanan sanıktan 'Tanımıyorum' savunması

Körfez ilçesinde yaşayan H.A., geçen yıl, A.T. ile arkadaşlık kurdu. A.T., cep telefonu olmaması nedeniyle sık sık babası Şahin T.'nin telefonu üzerinden H.A. ile görüşmeye başladı. Şahin T., iddiaya göre, H.A.'yı parkta görerek, tanışmak istedi. İkili tanıştıktan sonra bir süre görüşmeyi sürdürdü. Şahin T., bu süreçte, aracına aldığı H.A.'ya cinsel istismarda bulundu. H.A.'nın olayı anlattığı ailesinin şikayetçi olması üzerine Şahin T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin T., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

EŞİ TEHDİT ETMİŞ



Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada ifade veren H.A., görüşmeden rahatsızlık duyduğunu erkek arkadaşı A.T.'ye bildirdiğini, A.T.'nin de kendisine "Tamam, konuş; bir şey olmaz" diyerek, olaya göz yumduğu ileri sürdü. H.A., Şahin T.'nin kendisini servis aracıyla aldığını, araçta kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. H.A., ayrıca Şahin T.'nin tutuklanmasının ardından eşinin, kendisini arayarak, "Şikayetini geri al, yoksa Şahin çıktığında seni öldürecek" diye tehditte bulunduğunu öne sürdü.