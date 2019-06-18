Cinsel saldırı davasında iğrenç sözler: Kısmetim ayağıma geldi

Pendik’te 26 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, saat 16.00 sıralarında Pendik çarşıda ailesiyle birlikte gezen yüzde 80 şizofreni hastası D.Y.(29) isimli genç kadın, kalabalığın içinde bir anda gözden kayboldu. Sahil yolunda bulunan bir otoparka giden genç kız, tek başına bir saat kadar orada bekledi. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte alkol alan M.B.(53), mağdurun yanına geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra kadınla birlikte ağaçlık alana doğru uzaklaştı. Burada kadına alkol içiren şüpheli, önce dudağından öptü, ardından üstünü çıkararak cinsel saldırıda bulundu. Mağdur kadını yaklaşık 1-2 saat boyunca orada tutan M.B., daha sonra mağdurla birlikte arkadaşlarının yanına geri döndü. Bu sırada mağduru aramaya çıkan yakınları da oraya geldi. Mağdurun yakınlarını görünce olay yerinden kaçan M.B., 2 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Şüpheli savunmasında, olay tarihinde arkadaşları H.Ü. ve O.Ç. ile birlikte alkol aldıkları sırada bir kadının uzun süre ayakta beklediğini gördüğünü, yanına gidip niye beklediğini sorması üzerine kaybolduğunu söylediğini anlattı. Kadının sağlıklı gibi göründüğünü söyleyen şüpheli, birlikte yolun aşağısına doğru gittiklerini, mağduru bir banka oturttuğunu, alkollü olduğu için polis merkezine götürmeyi akıl edemediğini, yakınlarına ulaşmayı düşündüğü için mağdura telefonu olup olmadığını sorduğunu, onun da olmadığını söylediğini, 15 dakika kadar yanında kaldığını daha sonra arkadaşlarının yanına döndüğünü söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen M.B., cinsel saldırı eyleminde bulunmadığını ileri sürdü.