Mynet Trend

Cinsel saldırı davasında iğrenç sözler: Kısmetim ayağıma geldi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.06.2019 09:56 | Son Güncelleme

Pendik’te ailesiyle birlikteyken kalabalıkta kaybolan şizofreni hastası genç kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli hakkında, “nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 25 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davada şüphelinin arkadaşlarına söylediği ‘kısmetim ayağıma geldi’ şeklindeki iğrenç ifadeleri ortaya çıktı.

Cinsel saldırı davasında iğrenç sözler: Kısmetim ayağıma geldi

Pendik’te 26 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, saat 16.00 sıralarında Pendik çarşıda ailesiyle birlikte gezen yüzde 80 şizofreni hastası D.Y.(29) isimli genç kadın, kalabalığın içinde bir anda gözden kayboldu. Sahil yolunda bulunan bir otoparka giden genç kız, tek başına bir saat kadar orada bekledi. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte alkol alan M.B.(53), mağdurun yanına geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra kadınla birlikte ağaçlık alana doğru uzaklaştı. Burada kadına alkol içiren şüpheli, önce dudağından öptü, ardından üstünü çıkararak cinsel saldırıda bulundu. Mağdur kadını yaklaşık 1-2 saat boyunca orada tutan M.B., daha sonra mağdurla birlikte arkadaşlarının yanına geri döndü. Bu sırada mağduru aramaya çıkan yakınları da oraya geldi. Mağdurun yakınlarını görünce olay yerinden kaçan M.B., 2 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli savunmasında, olay tarihinde arkadaşları H.Ü. ve O.Ç. ile birlikte alkol aldıkları sırada bir kadının uzun süre ayakta beklediğini gördüğünü, yanına gidip niye beklediğini sorması üzerine kaybolduğunu söylediğini anlattı. Kadının sağlıklı gibi göründüğünü söyleyen şüpheli, birlikte yolun aşağısına doğru gittiklerini, mağduru bir banka oturttuğunu, alkollü olduğu için polis merkezine götürmeyi akıl edemediğini, yakınlarına ulaşmayı düşündüğü için mağdura telefonu olup olmadığını sorduğunu, onun da olmadığını söylediğini, 15 dakika kadar yanında kaldığını daha sonra arkadaşlarının yanına döndüğünü söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen M.B., cinsel saldırı eyleminde bulunmadığını ileri sürdü.

“BİZE ‘KISMETİM AYAĞIMA GELDİ’ DEDİ”

Şüphelinin arkadaşlarından O.Ç. ifadesinde, “Olay günü saat 19.00 sıralarında H.Ü. ve M.B. ile birlikte alkol alıyorduk. Bir kadının tek başına 1-2 saat kadar beklediğini gördük. Yanımda bulunan M.B.’ye ‘bu kadın uzun süredir bekliyor, ben bir bakayım’ dedim. M.B. de ‘sen dur ben bakayım’ diyerek kadının yanına gitti. Bir süre orada konuştular. Daha sonra M.B. tekrar yanımıza gelerek bize, ‘kısmetim ayağıma geldi’ dedi ve tekrar kadının yanına gitti. Birlikte gözden uzaklaşıp yeşillik alana doğru gittiler” dedi.

25 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin “nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, “cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, ayrıca şüpheli hakkında verilen hapis cezasının 12 yıldan az olmamasını talep etti.

İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
İstanbul'da bu sabah! Yola böyle devam ettilerİstanbul'da bu sabah! Yola böyle devam ettiler
Herkes tedirgin! Haber tüm kente hızla yayıldı, açıklama geldiHerkes tedirgin! Haber tüm kente hızla yayıldı, açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı pendik

En Çok Okunan Trend Haberler

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

İstanbul'da bu sabah! Yola böyle devam ettiler

İstanbul'da bu sabah! Yola böyle devam ettiler

Sivas'ta 'kene' paniği! Haber hızla yayılınca açıklama geldi

Herkes tedirgin! Haber tüm kente hızla yayıldı, açıklama geldi

Caretta caretta sahilinin tarla gibi sürülmesine ilişkin açıklama

Antalya'daki akılalmaz olayla ilgili açıklama geldi

Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı! Akılalmaz olay

Görevli ısırdı, kuduz aşısı yapıldı

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.