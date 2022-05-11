Cinsellik sahneleriyle akıllara kazınmıştı! Bir dönemin ünlü mankeni Merve İldeniz bakın şimdi ne yapıyor

90'lı yılların en güzel mankenlerinden biri olarak bilinen Merve İldeniz, önemli defilelerde yer almasıyla biliniyordu. Mimar bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen İldeniz, 18 yaşındayken Rumeli Caddesi'nde alışveriş yaparken modellik teklifi aldığını açıklamıştı.

CİNSELLİK SAHNELERİYLE AKILLARA KAZINAN ÜNLÜ MANKEN BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR!

İstanbul’da Osmanbey’de büyüyen eski manken Merve İldeniz, annesinin butiği sayesinde mankenlik hayatına daha rahat uyum sağladığını açıklamıştı.

Bir gün buz pateninde reklam filmi çekildiği için içeri alınmayan isim, sonrasında ‘Figürasyon lazım, mankenlerimiz kayamıyor’ denilerek içeri alınmış ve böylece mankenlik hayatına başlamıştı.

Ünlü isim o dönem evde kazandığı aylığın 10 katı gibi bir para kazandığını ifade etmişti.

KLİPTEKİ YOĞURT SAHNESİ OLAY OLMUŞTU!

Metin Arolat’ın 1993 yılında çektiği 'Dert Değil’ klibindeki sahne ile akıllara kazınan isim, konuyla ilgili sahnenin yanlış hatırlandığı söyleyerek "Orada yoğurt boynuma akarken kaşıkla topluyor. İnsanlar göğsümü yaladığını zannediyorlar. Hatırlanan ve gerçek çok farklı. Sanat o...” ifadelerini kullanmıştı.

KIZI DA MANKENLİK YAPIYOR

Şimdilerde sessiz sakin ve podyumlardan uzakta yaşamına devam eden ismin kızı da mankenlik bölümü okuyor.

Yurt dışında mankenlik eğitimi alan Merve İldeniz'in kızı Leyla, aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi’nde de psikoloji okuyor ve Calvin Klein gibi önemli markaların mankenliğini yapıyor.

İşte bir dönemin en popüler isimlerinden manken Merve İldeniz'in şimdiki hali...



