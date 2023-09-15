Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, Armağan Çağlayan'a katıldı! Bakirelik ve cinsel organ sorusu şoke etti

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programının konuğu İşte Benim Stilim'in eski yarışmacısı Neslihan Doğrusöz oldu. Hayatına Doruk adıyla devam eden ve geçirdiği cinsiyet geçiş operasyonuyla adından söz ettiren Doruk Doğrusöz zaman zaman son haliyle gündeme geliyor.

Cinsiyet değişimiyle ilgili "Benim için zor bir karar değildi. Benim kendimle ilgili bir savaşım vardı aslında hayatta, kimseyle yoktu. Benim ruhumla bedenimi bütünleştirmem gerekiyordu" diyen Doruk Doğrusöz hayatına dair yaşadıklarını açık açık anlattı.

"BİR AYAĞA KALK KARNINI GÖSTER..."

Doruk Doğrusöz cinsiyet değişimi sonrası kendisine gelen sorulara dair de konuştu. "Bir ara röportaj için geldiler, spor salonunda yapalım dediler" diyerek yaşadığı şoke eden bir olay anlatan Doğrusöz şunları söyledi:

"Doruk diyolar, bi kalk bakalım ne ypıyorsun, falan. Bir karnına bakalım, bir koluna bakalım diyorlar. Ayağa kalkıyorum, karnımı gösteriyorum. Bana kalkamadan önce sordukları soru 'bir erkeğe ait cinsel organın var mıydı cinsiyet değiştirmeden önce?' sorusuydu. İkinci soru da bana ayağa kalk diyorlar ama sanki ben o ilk soruya cevap veriyormuşum gibi o taraf kesilmiş ve ben ayağa kalkıyormuşum gibi gösterdiler. Aslında çok kötü karelerle karşılaştım."

BAKİRELİK SORUSUNA İSYAN ETTİ

Neslihan Doğrusöz olarak tanınan yarışmacı bu tavır karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlatarak "Benim karşıma geçip cinsiyet değiştirmeden önce bakire miydin diye sordular"dedi.



Duydukları karşısında şoke olan Doruk Doğrusöz devamında şunları söyledi:

"Bu zaten doğuştan kadın olan birine bile sorulmaz, sorulmamalı. Büyük bir ayıptır. Diyorum ki benim hayatıma hiçbir zaman bir erkek falan girmedi. Bir erkek için böyle bir şey nasıl 'don't'sa, benim için de böyle imkansız bir durumdu. Olsaydı ben zaten kendimi asardım. O kadar olduğu için ben cinsiyet değişimi yaptım."

Doruk Doğrusöz yaşadığı sürecin 1.5 yıla yakın sürdüğünü söyledi. Yarışmacı "Bir heyete çıkılıyor ona izin veriliyor ondan sonra süreç başlıyor" dedi.

