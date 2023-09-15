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Erotik videosunu paylaşan Tuğba Ekinci'den şoke eden sözler! "Bazı geri zekalı vatandaşlar..."

15.09.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaptığı erotik danslarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Kalçasını göstererek dans ettikten sonra bir video daha paylaşan Ekinci "Bazı geri zekalı vatandaşlar..." diyerek söze başlayınca olay oldu.

Son dönemde sosyal medyada yayınladığı videolarla sık sık gündem olan şarkıcı Tuğba Ekinci, Esra Erol ve Seda Sayan’ın programlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a şikâyet etmesiyle dikkat çekmişti.

Erotik danslarına bir yenisini ekleyen şarkıcı kalçasını ve göğüslerini göstererek ettiği danstan sonra bir video daha paylaştı.

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Tuğba Ekinci bu paylaşıma "Şimdi bazı geri zekalı vatandaşlar soracak, yok bilmem ne sayfanız var mı ismini bile anmak istemiyorum. Benim öyle sayfalarla işim olmaz. Ben Instagram'da şovumu yaparım çünkü kendimizi sunabileceğimiz yer kalmadı" dedi.

ESRA EROL VE SEDA SAYAN'A TAKTI

Ekinci yine Esra Erol ve Seda Sayan'a laf atarak şunları sözlerine ekledi:

"Sağ olsun Seda Sayanlar Esra Erollar amele amele programlar yaptıkları için, 90 yaşına gelmeden pörsümeden göstermek zorundayız. Keşke ben bunları sizlere televizyondan yapabilsem ama ülke ne yazık ki sanatta ve kültürde geriliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci sosyal medya

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