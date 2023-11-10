Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli yeni imajıyla dikkat çekti! "Çok açılmana gerek yok" yorumuna bomba yanıt

Çukur dizisindeki Timsah rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet geçiş ameliyatı olarak adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti.

Horoz Dövüşü filmiyle festivale katılan oyuncu açıklamasında “Ben döndükten sonra bağımsız yönetmenler, festival yönetmenleri –ki bunlar her zaman çalıştığım ve beni çok iyi tanıyan insanlar– bana iş falan vermediler. Onlara nedenini ya da ‘İş var mı,’ diye sorduğumda bana ‘Filmimizde trans, travesti karakter yok,’ dediler. Ben de dedim ki, ben travesti rolü oynamak için değil; kadın rolü oynamak için travesti oldum. Onlar da öyle baktılar" dedi.

Festivalde Meli Bendeli'nin yeni imajı da dikkat çekti. Koyu saçlarını sarıya döndüren başarılı oyuncu göğüslerine yaptırdığı silikonlarını da ön plana çıkaran pozlar verdi.

Ahmet Melih Yılmaz olarak tanınan oyuncunun görünümüne "Çok açılmana gerek yok biz Ayta Sözeri'i çok sevdik mesela bir duruşu var" yazdı.



Meli Bendeli ise bu yoruma "Duruşumla çıplaklığımın bir ilgisi yok. Çünkü çıplak bile durabilirim" yanıtını verdi.