Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Tutkulu paylaşımda şoke eden detay

Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Gizem Sertyalçın ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Neslihan Doğrusöz'ün paylaşımı sonrası, gözler Gizem Sertyalçın'a çevrildi. Neslihan Doğrusöz ile yatak pozu veren Gizem Sertyalçın'ın parmağındaki yüzük görenleri şaşırttı.

Gizem Sertyalçın, Neslihan Doğrusöz ile aşk pozuna ''Görmemişin kocası...'' notunu düştü. İkilinin gizlice evlendiğine dair şüpheler, kafaları karıştırdı.

Sevgilisi Doruk Doğrusöz'e olan aşkını her fırsatta dile getiren Gizem Sertyalçın'ın diğer paylaşımlarında da yüzük taktığı görüldü.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası Sevda Demirel ile nikah masasına oturması beklenen Doruk Doğrusöz, sürpriz bir şekilde ilişkisini bitirme kararı almıştı. Doruk Doğrusöz'ün, Gizem Sertyalçın ile evlenip evlenmediği ise merak konusu...

Doruk Doğrusöz'ün sevgilisi Gizem Sertyalçın'ın bir giyim butiği bulunuyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Sertyalçın, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

DORUK DOĞRUSÖZ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğan Doruk Doğrusöz, İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Yarışmadan kısa bir süre sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren fenomen, değişimiyle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Doruk Doğrusöz, daha önce verdiği bir röportajda; erkek olduğunu 5 yaşındayken fark ettiğini ve dedesinin tıraş takımlarını yüzüne sürdüğünü dile getirmişti. Doğrusöz, ayrıca eteklerin altına boxer giydiği itirafıyla da şaşırtmıştı.



