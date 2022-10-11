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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Tutkulu paylaşımda şoke eden detay

11.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası adını Doruk olarak değiştirmişti. Neslihan Doğrusöz ve Gizem Sertyalçın'ın yatak paylaşımındaki o detay dikkatlerden kaçmadı.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Tutkulu paylaşımda şoke eden detay

Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Gizem Sertyalçın ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Neslihan Doğrusöz'ün paylaşımı sonrası, gözler Gizem Sertyalçın'a çevrildi. Neslihan Doğrusöz ile yatak pozu veren Gizem Sertyalçın'ın parmağındaki yüzük görenleri şaşırttı.

Gizem Sertyalçın, Neslihan Doğrusöz ile aşk pozuna ''Görmemişin kocası...'' notunu düştü. İkilinin gizlice evlendiğine dair şüpheler, kafaları karıştırdı.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Sevgilisiyle aşka geldi

Sevgilisi Doruk Doğrusöz'e olan aşkını her fırsatta dile getiren Gizem Sertyalçın'ın diğer paylaşımlarında da yüzük taktığı görüldü.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Sevgilisiyle aşka geldi

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası Sevda Demirel ile nikah masasına oturması beklenen Doruk Doğrusöz, sürpriz bir şekilde ilişkisini bitirme kararı almıştı. Doruk Doğrusöz'ün, Gizem Sertyalçın ile evlenip evlenmediği ise merak konusu...

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Sevgilisiyle aşka geldi

Doruk Doğrusöz'ün sevgilisi Gizem Sertyalçın'ın bir giyim butiği bulunuyor.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Sevgilisiyle aşka geldi

Sosyal medyada epey aktif olan Sertyalçın, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Sevgilisiyle aşka geldi

DORUK DOĞRUSÖZ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğan Doruk Doğrusöz, İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Yarışmadan kısa bir süre sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren fenomen, değişimiyle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Sevgilisiyle aşka geldi

Doruk Doğrusöz, daha önce verdiği bir röportajda; erkek olduğunu 5 yaşındayken fark ettiğini ve dedesinin tıraş takımlarını yüzüne sürdüğünü dile getirmişti. Doğrusöz, ayrıca eteklerin altına boxer giydiği itirafıyla da şaşırtmıştı.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Sevgilisiyle aşka geldi

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yatak pozu! Sevgilisiyle aşka geldi


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