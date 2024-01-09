Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu küçücük iç çamaşırıyla poz verdi! Olay paylaşım

Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değişimi sonrası adını da değiştirerek yeni bir hayata adım attı.

Henüz kadın kimliğinin olmadığını söyleyen oyuncu, maddi durumu el verdiğinde Tayland’a giderek değişim ameliyatı olmak istediğini de söylemişti.

Göğüs ve dudak gibi estetik operasyonlar geçiren ve adını da Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu pembe saçlı imajından sonra küçücük iç çamaşırıyla poz verdi.

Meli Bendeli'nin iddialı pozu görenleri şoke etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Bu pozlara gerek var mı?" yorumunda bulundu.

TRANS OLDUĞUNU AÇIKLADI

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen, Çukur'da Timsah Celil olarak hafızalara kazınan ve son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıkan 34 yaşındaki oyuncu, geçen yıl cinsel kimliğini açıklayarak görünümündeki değişimi sosyal medya fotoğraflarıyla paylaşmıştı.





