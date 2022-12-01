Cinsiyet değiştiren ve onlarca estetik yaptıran Mika Can "Photoshop'a ihtiyacım yok" diyerek göğüslerini sergileyince...

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ve son haliyle bambaşka birine dönüşen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti. Değişimiyle sık sık gündeme gelen fenomen kalça ve göğüs estetiği de oldu.

Skandal paylaşımlarıyla son dönemde adından söz ettiren Mika Can son olarak göğüslerini sergilediği bir poza "Photoshop'a ihtiyacım yok" yazınca bomba yorumlar aldı.

Onlarca estetik olan Mika Can Raun'u görenler "Çünkü her yanın estetik", "O kadar parayı verip estetiklendin", "Estetik ile evrim geçiririm ama photoshop'a ihtiyacım yoktur", Silikonu babam da taksa onun da ihtiyacı olmaz" yorumlarında bulundu.



