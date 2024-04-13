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  4. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Mika Raun zengin koca bulma formülünü anlattı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Mika Raun zengin koca bulma formülünü anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 15:32
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Çektiği videolar ve danslarıyla fenomen haline gelen Mika Raun geçtiğimiz aylarda Tayland'a gitmiş ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen Mika Raun sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. TikTok fenomeni son olarak zengin koca bulma formülünü anlattı. Mika Raun'un videosuna yorum yağdı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Mika Raun zengin koca bulma formülünü anlattı

Estetikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Mika Raun son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Sesini bile değiştiren Mika Raun Türkiye'de tamamlayamadığı sürecini Tayland'a giderek tamamlamıştı.

mika

Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Mika Raun şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

1 mika

'ZENGİN KOCA BULMA FORMÜLÜ...'

Her gönderisi olay olan TikTok fenomeni bu defa sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu. Mika Raun, zengin koca bulma formülünü anlattı.

2 mika

Ünlü fenomenin 'Kızlara ders veriyorum' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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Mika Raun sosyal medya ele
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