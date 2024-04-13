MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arzum Onan, oğlu Can ve sevgilisi Lal ile tatilde! Gelin kaynana benzerliği olay oldu

Arzum Onan, oğlu Can ve sevgilisi Lal ile tatilde! Gelin kaynana benzerliği olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 11:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Arzum Onan boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde sık sık tatile çıkan Arzum Onan bayramda oğlu Can ve sevgilisi Lal ile birlikteydi. Arzum Onan'ın oğlu Can'ın sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile benzerliği dikkat çekti.

Arzum Onan, oğlu Can ve sevgilisi Lal ile tatilde! Gelin kaynana benzerliği olay oldu

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evlilikleri tek celsede sonlandırmıştı. Ayrılırken bile el ele olan ve birbirlerine olan sevgi ve saygılarını karşılıklı dile getiren eski eşler şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

arzum mehmett

Ayrılık sonrası sosyal medyada daha aktif paylaşımlarda bulunan Arzum Onan özellikle çıktığı tatillerle "Keyfi yerinde" dedirtmişti.

onan 1

TATİL KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

Arzum Onan bayramda biricik oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu ile tatile çıktı. Arzum Onan'ın tatil karelerine beğeni yağarken müstakbel geliniyle benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

onan 2

Sosyal medyada; 'Gelin kaynana çok benziyorlar', 'Benzerlikleri inanılmaz' gibi yorumlar yapıldı.

Önce Kızıl Goncalar'ı anlattı sonra Müge Anlı'ya tepki gösterdi! Önce Kızıl Goncalar'ı anlattı sonra Müge Anlı'ya tepki gösterdi!

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli'de film gibi olay! Rus kadının imdadına ünlü oyuncu yetiştiŞişli'de film gibi olay! Rus kadının imdadına ünlü oyuncu yetişti
Eski parterine yüklendi! 'Hükümet sözcüsü gibi...'Eski parterine yüklendi! 'Hükümet sözcüsü gibi...'
Önce Kızıl Goncalar'ı anlattı sonra Müge Anlı'ya tepki gösterdi! Önce Kızıl Goncalar'ı anlattı sonra Müge Anlı'ya tepki gösterdi!
Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ sevgilisi
En Çok Okunan Haberler
"Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum" dedi! Gündem oldu

"Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum" dedi! Gündem oldu

Eski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdü

Eski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdü

'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor!

'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor!

Alışveriş merkezinde çok sayıda kişi bıçaklandı, korkunç görüntüler geldi

Alışveriş merkezinde çok sayıda kişi bıçaklandı, korkunç görüntüler geldi

Kabinde manzarayı izlerken teleferik kazasını böyle kaydetti

Kabinde manzarayı izlerken teleferik kazasını böyle kaydetti

Bir aydır öksürüyordu! Sebebi bakın ne çıktı

Bir aydır öksürüyordu! Sebebi bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.