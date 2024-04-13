Arzum Onan, oğlu Can ve sevgilisi Lal ile tatilde! Gelin kaynana benzerliği olay oldu

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evlilikleri tek celsede sonlandırmıştı. Ayrılırken bile el ele olan ve birbirlerine olan sevgi ve saygılarını karşılıklı dile getiren eski eşler şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ayrılık sonrası sosyal medyada daha aktif paylaşımlarda bulunan Arzum Onan özellikle çıktığı tatillerle "Keyfi yerinde" dedirtmişti.

TATİL KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

Arzum Onan bayramda biricik oğlu Can Aslantuğ ve müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu ile tatile çıktı. Arzum Onan'ın tatil karelerine beğeni yağarken müstakbel geliniyle benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada; 'Gelin kaynana çok benziyorlar', 'Benzerlikleri inanılmaz' gibi yorumlar yapıldı.