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Çıplak Cazibe yarışmacısından yıllar sonra gelen itiraf! “Hala bakirim”

01.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan ve çıplak yarışmacıların birbirleriyle flört ettiği televizyon programı Naked Attraction (Çıplak Cazibe) yarışmacısı Brian Chau Rodriguez, çıplak bedenleri gördüğünde kendisini bunalmış hissettiğini söyleyerek programdan ayrılmıştı. Sevilen yarışmacı yıllar sonrasında hala bakir olduğunu itiraf etti.

Çıplak Cazibe yarışmacısından yıllar sonra gelen itiraf! “Hala bakirim”

2020 yılında Kanal 4’te yayınlanan Naked Attraction (Çıplak Cazibe) programına katılan Brian Chau Rodriguez, programda olduğu zamanda henüz 23 yaşındaydı. Hayatında ilk kez çıplak kadın bedeni gördüğünde kendisini bunalmış hissettiğini dile getiren Rodriguez, yarışmayı terk etmişti. Çıplak kadınları gördüğünde verdiği tepkisiyle sosyal medyada bir anda fenomene dönüşen Rodriguez, aradan geçen 2 yılda hala bakir olduğunu açıkladı.

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“BU KESİNLİKLE İYİ”

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Daily Star’a yaptığı açıklamalarda Rodriguez, yarışmadan sonra geçen iki yıllık sürede aşk hayatında hiçbir değişiklik olmadığını anlattı. Hala aşkı aradığını ifade eden Rodriguez, “Aşk hayatımda hiçbir şey değişmedi. Ben hala bakirim ve bu durumdan kesinlikle mutluyum. Bu konuya dair telaşlı değilim ve doğru aşkın beni bulmasını bekliyorum” dedi.

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