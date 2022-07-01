Çıplak Cazibe yarışmacısından yıllar sonra gelen itiraf! “Hala bakirim”

2020 yılında Kanal 4’te yayınlanan Naked Attraction (Çıplak Cazibe) programına katılan Brian Chau Rodriguez, programda olduğu zamanda henüz 23 yaşındaydı. Hayatında ilk kez çıplak kadın bedeni gördüğünde kendisini bunalmış hissettiğini dile getiren Rodriguez, yarışmayı terk etmişti. Çıplak kadınları gördüğünde verdiği tepkisiyle sosyal medyada bir anda fenomene dönüşen Rodriguez, aradan geçen 2 yılda hala bakir olduğunu açıkladı.

“BU KESİNLİKLE İYİ”

Daily Star’a yaptığı açıklamalarda Rodriguez, yarışmadan sonra geçen iki yıllık sürede aşk hayatında hiçbir değişiklik olmadığını anlattı. Hala aşkı aradığını ifade eden Rodriguez, “Aşk hayatımda hiçbir şey değişmedi. Ben hala bakirim ve bu durumdan kesinlikle mutluyum. Bu konuya dair telaşlı değilim ve doğru aşkın beni bulmasını bekliyorum” dedi.



