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Canlı yayında utandı! İlk kez çıplak kadın gördüğünü anlatan yarışmacı stüdyoyu terk etti: Bunalmış hissettim

25.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan ve çıplak yarışmacıların birbirleriyle flört ettiği televizyon programı Naked Attraction (Çıplak Cazibe) isimli programda yaşanan bir olay sosyal medyada viral oldu. Programın son bölümünde bakir olduğunu anlatan bir adam ilk kez çıplak bir kadın gördüğü için ne yapacağını bilemedi ve stüdyoyu terk etti.

Canlı yayında utandı! İlk kez çıplak kadın gördüğünü anlatan yarışmacı stüdyoyu terk etti: Bunalmış hissettim

Channel 4 isimli televizyon kanalında yayınlanan programda yarışmacılar bir bölmede karşılarındaki “çıplak sevgili adayını” parça parça görüyor.Paravanın arkasındaki yarışmacının önce ayaklarını daha sonra bacaklarını, sonra kalçasını, göğsünü ve kafasını gören yarışmacı karşısındaki ile flört ediyor. Programa konuk olan 23 yaşındaki Brian isimli bir adam, flört etme konusunda şansının olmadığını ve bunu değiştirmek istediğini söyledi. Programda paravan açıldığında tamamen çıplak olan bir kadını karşısında gören adam stüdyoyu terk etti.

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“BAYILACAK GİBİ OLDUM”

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Sunucu Anna Richardson tarafından hiç çıplak bir kadın görüp görmediği sorulduğunda Brian, kadınlarla daha önce hiç yakınlaşmadığını anlattı. Yarışma konusunda büyük bir heyecan hisseden Brian, 51 yaşındaki konuğun paravanının yavaş yavaş kalkmasıyla beraber çıplak vücudunu gördü.

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Karşısında ilk kez çıplak bir kadın gördüğünü anlatan Brian, “Bayılacak gibi oldum. Nefesim kesildi. Bunalmış hissettim. O halde devam edemezdim. Biraz soluklanmak için dışarı çıktım” dedi.

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