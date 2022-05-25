Canlı yayında utandı! İlk kez çıplak kadın gördüğünü anlatan yarışmacı stüdyoyu terk etti: Bunalmış hissettim

Channel 4 isimli televizyon kanalında yayınlanan programda yarışmacılar bir bölmede karşılarındaki “çıplak sevgili adayını” parça parça görüyor.Paravanın arkasındaki yarışmacının önce ayaklarını daha sonra bacaklarını, sonra kalçasını, göğsünü ve kafasını gören yarışmacı karşısındaki ile flört ediyor. Programa konuk olan 23 yaşındaki Brian isimli bir adam, flört etme konusunda şansının olmadığını ve bunu değiştirmek istediğini söyledi. Programda paravan açıldığında tamamen çıplak olan bir kadını karşısında gören adam stüdyoyu terk etti.

“BAYILACAK GİBİ OLDUM”

Sunucu Anna Richardson tarafından hiç çıplak bir kadın görüp görmediği sorulduğunda Brian, kadınlarla daha önce hiç yakınlaşmadığını anlattı. Yarışma konusunda büyük bir heyecan hisseden Brian, 51 yaşındaki konuğun paravanının yavaş yavaş kalkmasıyla beraber çıplak vücudunu gördü.

Karşısında ilk kez çıplak bir kadın gördüğünü anlatan Brian, “Bayılacak gibi oldum. Nefesim kesildi. Bunalmış hissettim. O halde devam edemezdim. Biraz soluklanmak için dışarı çıktım” dedi.



