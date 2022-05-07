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Çıplak Cazibe yıldızı koronavirüs sırasında polise öksürmekle tehdit ettiği için tutuklandı

07.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıplak Cazibe yarışmacısı Amira Nadeem, South Lanarkshire'daki evine gelen polis memurlarını öksürmekle tehdit ettiği için tutuklandı. Komşularının yüksek sesli müziği şikayet etmesi üzerine Nadeem’in evine gelen polis ekipleri hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Televizyon yıldızı polislere “Umarım koronavirüsten ölürsün” diyerek yüzüne doğru öksürdü.

Çıplak Cazibe yıldızı koronavirüs sırasında polise öksürmekle tehdit ettiği için tutuklandı

Kanal 4’te yayınlanan Çıplak Cazibe programının yarışmacısı Amira Nadeem, polis memurlarına koronavirüsten ölmelerini umduğunu söyleyerek onların suratına doğru öksürme suçuyla mahkemeye çıktı. Olaya bakan savcı Lauren Donnelly, “Nadeem kapıyı açtığında sinirli bir şekilde polis memurlarına ‘Umarım koronavirüsten ölürsün’ diyerek bağırdı” şeklinde özetledi.

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KASTEN ÖKSÜRDÜ

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Daily Record'un haberine göre , 24 yaşındaki Çıplak Cazibe'nin ilk trans yarışmacısı, polis memurlarına bağırmaya ve küfretmeye devam etti. Ardından ise tutuklanmadan önce bir memura doğru öksürdü. Donnelly polis tutanaklarındaki rapora göre, “Bir memuru öksürmekle tehdit etti ve ardından kasten onlara doğru öksürdü” dedi.

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5 Mayıs'ta Glasgow Şerif Mahkemesi'nde yapılan bir duruşmada Nadeem, tehditkar veya taciz edici bir şekilde davranmaktan suçlu bulundu. Kefaletle serbest bırakılan Nadeem’in önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan mahkemede cezası kesinleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis Amerika
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