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Çıplak dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Çıplak için 2. Sezon tarihi belli oldu!

09.06.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli dijital dizi ve film platformu olan Blu TV’de yayınlanan Çıplak dizisinin ikinci sezon çekimleri sürerken, daha sonra Blu TV’den kaldırılmıştı. Bunun üzerine sosyal medyada dizinin izleyenleri Blu TV’den kaldırılmasına ilişkin tepki göstermişti. İkinci sezon çekimlerinin tamamlanması günler kala yayından kaldırılan Çıplak dizisi, tekrar izleyicisi ile buluşuyor!

Çıplak dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Çıplak için 2. Sezon tarihi belli oldu!

İlk sezonu Blu TV’de yayınlanan ve ikinci sezon çekimleri devam ederken yayından kaldırılan Çıplak dizisinin beklenen ikinci sezonu geliyor! Gösterilen tepkiler üzerine yapılan açıklamada, dizinin 18 yaş altı çocuk kilidi uygulamasının aktive edileceği ve daha sonra tekrar Blu TV’de yayınlanacağı açıklanmıştı. Sonunda Çıplak dizisi için karar çıktı ve yapım şirketi dizinin ikinci sezon yayın tarihini duyurdu!

ÇIPLAK İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz Haziran ayında BluTV ekranlarında ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak dizisinin ikinci sezonu bugün saat 21.00'da başlıyor.

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hikayesini konu ediniyor.

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ÇIPLAK DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda, başrolde yer alan Müge Bayramoğlu'nun yanı sıra, Tero Emir, İpek Erdem, Bora Ecer, Selin Dumlugöl, Berçem Koç, Dila Yağcı, Murat Kılıç, Ezgi Coşkun, Denizhan Akbaba, Feriha Eyüpoğlu ve Nilüfer Açıkalın gibi isimler yer alıyor.

YAYINDAN KALDIRILDI!
Çıplak, ikinci sezon çekimleri sürerken Blu TV'den kaldırıldı. Dizinin yapımcısı olan TN Yapım'ın Genel Koordinatörü Merve Göntem, yayından kaldırma kararıyla ilgili olarak, "İkinci sezon çekimlerini bitirmemize günler kala, Blu TV'den gelen bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını öğrendik." ifadelerini kullanırken; dizinin yayından kaldırılmasının ardından birçok kullanıcı platform üyeliklerini iptal edeceklerini belirterek tepki gösterdi.

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Blu TV de tepkilerin ardından sosyal medya hesabından dizinin kaldırılmasına ilişkin, 18 yaş altı çocuk kilidi uygulaması aktive edileceğini bu nedenle dizinin kısa bir süreliğine erişime kapatıldığını açıkladı.


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