Çıplak dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Çıplak için 2. Sezon tarihi belli oldu!

İlk sezonu Blu TV’de yayınlanan ve ikinci sezon çekimleri devam ederken yayından kaldırılan Çıplak dizisinin beklenen ikinci sezonu geliyor! Gösterilen tepkiler üzerine yapılan açıklamada, dizinin 18 yaş altı çocuk kilidi uygulamasının aktive edileceği ve daha sonra tekrar Blu TV’de yayınlanacağı açıklanmıştı. Sonunda Çıplak dizisi için karar çıktı ve yapım şirketi dizinin ikinci sezon yayın tarihini duyurdu!

ÇIPLAK İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz Haziran ayında BluTV ekranlarında ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak dizisinin ikinci sezonu bugün saat 21.00'da başlıyor.

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hikayesini konu ediniyor.

ÇIPLAK DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda, başrolde yer alan Müge Bayramoğlu'nun yanı sıra, Tero Emir, İpek Erdem, Bora Ecer, Selin Dumlugöl, Berçem Koç, Dila Yağcı, Murat Kılıç, Ezgi Coşkun, Denizhan Akbaba, Feriha Eyüpoğlu ve Nilüfer Açıkalın gibi isimler yer alıyor.