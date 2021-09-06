Çıplak gezmenin tamamen serbest olduğu Coco Plum Adası, görenleri şaşkına çeviriyor

Belize’de bulunan Coco Plum Adası, dünyanın en pahalı otellerine ev sahipliği yapıyor. Adada konaklamak isteyenler, tatil bölgelerinde yasaklanan pek çok aktiviteyi yapabilecekleri Coco Plum’da binlerce dolar ödemek zorunda kalıyor.

Son yıllarda oldukça popülerleşen bu ada, her hafta belli sayıda turisti kabul ediyor. Bu nedenle tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın gelmesi için beklemek gerekiyor. Çünkü bu lüks ada haftada sadece 48 ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak bu adaya gelmek isteyenlerin uyması gereken bazı kurallar bulunuyor.

21 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK GEREKİYOR

Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Çünkü adada isteyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor. Bu özgürlüklerde doğal olarak bazı sınırlamaları getiriyor. Belize’den adaya sadece Dangriga'dan tekneyle 30 dakikada ulaşılıyor. Aynı zamanda adaya çocuklu aileler kabul edilmiyor.



