Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çıplak halde komşusunun göletine girdi! Şaşırtan savunma

ABD'de bir kadın, komşusunun evindeki gölete çıplak bir şekilde girince ortalık karıştı. Evden ayrılmayı reddeden kadın, zorla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Çıplak halde komşusunun göletine girdi! Şaşırtan savunma

41 yaşındaki Erin Sutton isimli kadın, komşusunun göletinde çıplak halde yüzerken bulundu.

"DENİZ KIZI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ev sahibi polise durumu ihbar edince ekipler olay yerine geldi. Evin önünden ayrılmayı reddederek bağırıp çağıran kadın daha sonra polislere saldırdı. Sutton, memurlara "deniz kızı olmaya çalışıyorum" dedi.

Çıplak halde komşusunun göletine girdi! Şaşırtan savunma 1

Şerif Ofisi'ne göre, Sutton başlangıçta göletten çıkmayı veya görevliyle konuşmayı reddetti. Ancak, tekrarlanan uyarılardan sonra Sutton sonunda göletten çıktı ve soğuk hava nedeniyle acil sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Yapılan açıklamaya göre, yetkililer Sutton'ın itaat etmesi yönündeki birçok emri görmezden geldiğini ve gözaltına alınmaya direndiğini, bunun üzerine elektroşok cihazının kullanıldığını ancak hiçbir etkisinin olmadığını belirtti.

Sutton, güç veya şiddet kullanarak memura direnme, kamuoyunu korkutma, polis memuruna darp, huzuru bozma/sarhoşluk ve izinsiz giriş suçlarından tutuklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sesler geliyordu! 300 yıllık hamamı kontrol edince gördüler! Sesler geliyordu! 300 yıllık hamamı kontrol edince gördüler!
Avustralya'da orman yangınları devam ediyorAvustralya'da orman yangınları devam ediyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gölet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.