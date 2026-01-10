Çıplak halde komşusunun göletine girdi! Şaşırtan savunma

41 yaşındaki Erin Sutton isimli kadın, komşusunun göletinde çıplak halde yüzerken bulundu.

"DENİZ KIZI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ev sahibi polise durumu ihbar edince ekipler olay yerine geldi. Evin önünden ayrılmayı reddederek bağırıp çağıran kadın daha sonra polislere saldırdı. Sutton, memurlara "deniz kızı olmaya çalışıyorum" dedi.

Şerif Ofisi'ne göre, Sutton başlangıçta göletten çıkmayı veya görevliyle konuşmayı reddetti. Ancak, tekrarlanan uyarılardan sonra Sutton sonunda göletten çıktı ve soğuk hava nedeniyle acil sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Yapılan açıklamaya göre, yetkililer Sutton'ın itaat etmesi yönündeki birçok emri görmezden geldiğini ve gözaltına alınmaya direndiğini, bunun üzerine elektroşok cihazının kullanıldığını ancak hiçbir etkisinin olmadığını belirtti.

Sutton, güç veya şiddet kullanarak memura direnme, kamuoyunu korkutma, polis memuruna darp, huzuru bozma/sarhoşluk ve izinsiz giriş suçlarından tutuklandı.