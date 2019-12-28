Çırağı palangaya bağlayıp işkence etmişlerdi! 2 kardeş serbest bırakıldı

Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., geçen eylül ayında araç yedek parça satışı yapan M.C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp, vidanın numarasını sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.

'BİR DAHA UNUTMAZSIN' DEYİP, TAVANA ASTI

İddiaya göre iş yeri sahibi M.C., vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın ardından iş yerine gitmedi.

MALZEMEYİ HATALI BÜKTÜ DİYE AĞABEYİ DÖVMÜŞ

Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme-tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y. hastaneye gidip rapor aldı. Ardından polise gidip M.C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. E.A.Y. de M.C. tarafından gördüğü saldırıyı ailesine anlattı.