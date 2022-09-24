Elele tutuşup sokak ortasında bikiniyle yürüdüler! Görenleri şaşkına çevirdiler... “Korna çalmanızı istiyoruz”

Playboy modelleri Francia James ve Sophie Dee çevrelerindekilere tepkisini ölçmek için sosyal deney yapmak istedi. Hayranlarının yanından geçtiklerinde nasıl bir tepki vereceğini merak ettiklerini dile getiren fenomen isimler tanga bikini takımlarını giyerek elele tutuşup sokakta yürümeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen ikili gülümsemeyi ve arabalara el sallamayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada 11 milyon takipçisi bulunan Francia James sokakta yürüdüğü anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımı 259 bin beğeni toplarken James gönderisine, “Kornaya basar mısınız, durup merhaba der misiniz yoksa arabayla yola devam mı edersiniz? Korna çalmanızı istiyoruz” notunu ekledi.

James’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarırken bir kullanıcı, “Kesinlikle ikinize yol hakkı veririm” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ne ikili ama” yorumunu yaptı.



