Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Elele tutuşup sokak ortasında bikiniyle yürüdüler! Görenleri şaşkına çevirdiler... “Korna çalmanızı istiyoruz”

Elele tutuşup sokak ortasında bikiniyle yürüdüler! Görenleri şaşkına çevirdiler... “Korna çalmanızı istiyoruz”

24.09.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy modelleri Francia James ve Sophie Dee geçtiğimiz günlerde toplu taşımaya iç çamaşırlarıyla binerek sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başarmıştı. Toplumsal tabuları yıkmak için adım attıklarını dile getiren modeller bu kez de bikinileriyle elele tutuşup sokak ortasında yürüdü. Çevredeki araçlara seslenen modeller güzelliklerinden dolayı korna çalınmasını istedi.

Elele tutuşup sokak ortasında bikiniyle yürüdüler! Görenleri şaşkına çevirdiler... “Korna çalmanızı istiyoruz”

Playboy modelleri Francia James ve Sophie Dee çevrelerindekilere tepkisini ölçmek için sosyal deney yapmak istedi. Hayranlarının yanından geçtiklerinde nasıl bir tepki vereceğini merak ettiklerini dile getiren fenomen isimler tanga bikini takımlarını giyerek elele tutuşup sokakta yürümeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen ikili gülümsemeyi ve arabalara el sallamayı ihmal etmedi.

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Yolcular gözlerine inanamadıSadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Yolcular gözlerine inanamadı

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

1

Sosyal medyada 11 milyon takipçisi bulunan Francia James sokakta yürüdüğü anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımı 259 bin beğeni toplarken James gönderisine, “Kornaya basar mısınız, durup merhaba der misiniz yoksa arabayla yola devam mı edersiniz? Korna çalmanızı istiyoruz” notunu ekledi.

2

James’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarırken bir kullanıcı, “Kesinlikle ikinize yol hakkı veririm” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ne ikili ama” yorumunu yaptı.

Alışveriş merkezinde çırılçıplak soyundu! Sadece vücut boyasıyla yaptığı gösteri sosyal medyada dikkat çektiAlışveriş merkezinde çırılçıplak soyundu! Sadece vücut boyasıyla yaptığı gösteri sosyal medyada dikkat çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
REYTİNG SONUÇLARI 23 EYLÜL 2022!REYTİNG SONUÇLARI 23 EYLÜL 2022!
Hamile olduğunu bilmiyordu! Bebeğinin başını görünce... Hamile olduğunu bilmiyordu! Bebeğinin başını görünce...
Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdiDamat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Francia James
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

İstenmeyen gelinden dikkat çeken Türkiye sözleri!

İstenmeyen gelinden dikkat çeken Türkiye sözleri!

Hamile olduğunu bilmiyordu! Bebeğinin başını görünce...

Hamile olduğunu bilmiyordu! Bebeğinin başını görünce...

Yaz ona daha bitmedi! Bikinili pozu olay yarattı

Yaz ona daha bitmedi! Bikinili pozu olay yarattı

İlginizi Çekebilir

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.