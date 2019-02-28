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'Çirkin' diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

Çin'de bir kadın çirkin bulduğu kedisine estetik operasyon yaptırdığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı oldu.

'Çirkin' diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

Kedi sahibi kadının estetik operasyonlar için 1,100 Sterlin (yaklaşık 8 bin TL) harcadığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kadın kedisinin gözlerinin şeklini beğenmediği için operasyonla gözlerinin şeklini değiştirdi.

Göz kapakları alınan kedinin operasyon için yüzündeki tüm kıllar kazındı.

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Operasyondan sonra yayımlanan fotoğraflarda zavallı hayvanın gözlerinin etrafının kıpkırmızı olduğu görülüyor.

Operasyonun detayları Çin'in ulusal bir kanalında yayınlanırken, sosyal medya kullanıcıları kadının hayvan istismarı suçundan hüküm giymesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
çirkin kedi estetik operasyon çin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadar beyinsiz bir insan görmedim
SASIRDIK MI HAYIR KAFADAN CATLAK COK ETRAFTA
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